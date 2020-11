GATINEAU, QC, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les piétons et les cyclistes qu'il y aura une réduction de la largeur de la promenade piétonne du pont Alexandra aux fins de tests et d'inspections pendant la période suivante :

le dimanche 15 novembre, de 7 h à 8 h.