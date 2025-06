KINGSTON, ON, le 4 juin 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que le pont-jetée LaSalle sera entièrement fermé aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons afin de permettre l'ouverture temporaire du principal canal de navigation maritime pendant les périodes suivantes :

le dimanche 8 juin, de 6 h à 22 h

le dimanche 15 juin, de 6 h à 22 h

le dimanche 22 juin, de 6 h à 22 h

le dimanche 29 juin, de 6 h à 22 h

le mardi 1er juillet, de 6 h à 22 h

le dimanche 6 juillet, de 6 h à 22 h

le dimanche 13 juillet, de 6 h à 22 h

le dimanche 20 juillet, de 6 h à 22 h

le dimanche 27 juillet, de 6 h à 22 h

le dimanche 3 août, de 6 h à 22 h

le dimanche 10 août, de 6 h à 22 h

le dimanche 17 août, de 6 h à 22 h

le dimanche 24 août, de 6 h à 22 h

le dimanche 31 août, de 6 h à 22 h

le dimanche 7 septembre, de 6 h à 22 h

le dimanche 21 septembre, de 6 h à 20 h

le dimanche 5 octobre, de 6 h à 20 h

le mardi 14 octobre, de 6 h à 20 h

le dimanche 19 octobre, de 6 h à 20 h

le dimanche 2 novembre, de 6 h à 20 h

le dimanche 16 novembre, de 6 h à 20 h

Durant ces périodes, le démontage du pont modulaire commencera à 6 h, et le canal maritime devrait être ouvert à la navigation à 9 h. Du 8 juin au 7 septembre, le canal maritime sera fermé à 19 h pour permettre la réinstallation du pont, et le pont-jetée devrait rouvrir aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons à 22 h. Du 21 septembre au 16 novembre, le canal maritime sera fermé à 17 h pour la réinstallation du pont, et le pont-jetée devrait rouvrir à 20 h.

Le calendrier des ouvertures du canal de navigation maritime pour 2025 a été approuvé par Transports Canada en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes et est disponible sur la page du pont-jetée LaSalle de SPAC.

Nous invitons les usagers à consulter nos avis publics et X (Twitter) pour obtenir des mises à jour, ainsi que la page du pont-jetée LaSalle pour tout changement d'horaire en dehors des heures normales de bureau.

