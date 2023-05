LOCKPORT, MB, le 15 mai 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les automobilistes que la route locale sous l'approche est de l'écluse et du barrage St. Andrews demeurera fermée à la circulation automobile aux fins de travaux de construction et d'entretien jusqu'au 30 juin. Cette fermeture n'aura pas d'incidence sur les véhicules circulant sur l'autoroute 44.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]