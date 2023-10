CAMPBELLTON, NB, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura des fermetures intermittentes de voie en alternance sur le pont J.C. Van Horne aux fins de travaux d'inspection pendant les périodes suivantes :

du samedi 4 novembre au vendredi 10 novembre (inclusivement)

Pendant ces périodes, des fermetures de voie unique pourraient avoir lieu entre 9 h et 16 h en semaine et entre 8 h et 18 h 30 la fin de semaine. Les automobilistes peuvent s'attendre à de légers retards.

Un trottoir demeurera ouvert en tout temps pour les piétons.

Veuillez respecter toute la signalisation et les instructions données par les signaleurs sur place.

SPAC encourage les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils circulent sur le pont et les remercie de leur patience.

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]