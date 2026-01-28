CAMPBELLTON, NB, le 28 janv. 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes de fermetures de voie intermittentes en alternance sur le pont J.C. Van Horne aux fins de travaux d'inspection pendant la période suivante :

du samedi 31 janvier au dimanche 1er février, de 7 h à 18 h (HNA)

Durant cette période, des fermetures d'une seule voie à la fois pourraient survenir. Les automobilistes peuvent s'attendre à de légers retards.

Les piétons auront accès à un trottoir en tout temps.

Veuillez respecter toute la signalisation et toutes les instructions données par les signaleurs sur place.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils circulent sur le pont et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)