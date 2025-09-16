GATINEAU, QC, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le pont Alexandra sera fermé aux automobilistes afin de permettre la tenue de la Course de l'Armée du Canada durant la période suivante :

le dimanche 21 septembre, de 7 h à 14 h

Durant cette période, la promenade piétonne demeurera accessible aux cyclistes et aux piétons.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers (https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html)