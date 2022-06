AVIS AU PUBLIC - Fermeture de voies sur le pont levant du canal de Burlington

HAMILTON, ON, le 23 juin 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes d'une fermeture de voies sur le pont levant du canal de Burlington pour des travaux d'entretien pendant les périodes suivantes :

le mercredi 29 juin, de 9 h à 15 h

le jeudi 30 juin, de 9 h à 15 h

le lundi 4 juillet, de 9 h à 15 h

Durant ces périodes, 2 voies seront accessibles en tout temps, et deux signaleurs seront sur place pour diriger la circulation. Le pont restera ouvert pour les cyclistes et les piétons, et la circulation maritime ne sera aucunement perturbée par cette fermeture.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]