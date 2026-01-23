GATINEAU, QC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les usagers que le trottoir du pont Union sur la traverse des Chaudières sera fermé au public aux fins de travaux d'entretien pendant les périodes suivantes :

le lundi 26 janvier et le mardi 27 janvier, de 7 h à 16 h

Durant ces périodes, les piétons et les cyclistes partageront la voie cyclable du pont Union en direction de Gatineau. Pour des raisons de sécurité, les cyclistes se dirigeant vers Gatineau devront descendre de leur vélo et marcher pour emprunter cette voie partagée. Les voies de circulation automobile demeureront ouvertes dans les deux directions, et la voie cyclable en direction d'Ottawa demeurera ouverte également.

L'horaire pourrait changer selon les conditions météorologiques.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, Communiquer avec les Services immobiliers, https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html