LOCKPORT, MB, le 2 juin 2023 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les piétons et les cyclistes que le trottoir sous l'approche est de l'écluse et du barrage St. Andrews sera fermé aux fins de construction et d'entretien durant la période suivante :

du lundi 15 mai, à 7 h, au vendredi 30 juin, à 16 h

Durant cette période, le trottoir ne sera accessible ni aux cyclistes ni aux piétons.

Quand les travaux seront terminés, un nouveau trottoir sera ouvert, commençant à la voie Melody et tournant sous le pont pour rejoindre la rampe d'accès au sentier à usage partagé du pont.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et aux alentours et les remercie de leur patience.

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]