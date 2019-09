Avis au public - Enlèvement des membrures de l'écluse et du barrage St. Andrews

WINNIPEG, le 25 sept. 2019 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer le public que les membrures de l'écluse et du barrage St. Andrews ont été enlevées en raison des niveaux d'eau élevés. Cela entraînera une augmentation du débit en aval de l'écluse et du barrage et un abaissement du niveau de la rivière en amont du barrage. En raison du débit et des niveaux d'eau élevés, les membrures pourraient ne pas être remplacées cette saison.

Il est conseillé aux propriétaires de navires, de barges et de toutes les propriétés situées sur les rivières Rouge et Assiniboine et leurs affluents de protéger leur propriété.

On rappelle au public et aux plaisanciers de faire preuve de prudence lorsque les niveaux d'eau sont élevés.

L'écluse demeura ouverte.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, tpsgc.biensimmobiliers-realproperty.pwgsc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

