Produit : Gilead Sciences, Inc., Cayston (lots 032168 et 033357)

Produit de santé - qualité du produit Quoi faire : Vérifiez le numéro de lot sur votre produit ou communiquez avec votre pharmacien pour déterminer si le rappel vise votre produit si vous n'êtes pas certain. Si c'est le cas, cessez de prendre le médicament et communiquez immédiatement avec votre pharmacien pour obtenir un produit de remplacement. Si vous avez des symptômes inhabituels ou des effets secondaires qui pourraient être causés par ce médicament, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé.

Produits touchés

Société Produit DIN Lot Date d'expiration Gilead Sciences Incorporated Cayston (aztreonam) 02329840 032168 et 033357 31 mars 2024 et 29 février 2024

Problème

Santé Canada avise la population que Gilead Sciences Incorporated a rappelé deux lots (032168 et 033357) du médicament Cayston (aztreonam) contre la fibrose kystique (DIN 02329840) le 1er mars 2023, en raison du risque de fissuration des flacons de verre, ce qui pourrait introduire des particules de verre dans le médicament. Un flacon de verre fissuré peut causer des blessures potentielles ou entraîner une contamination potentielle ou une réduction de la dose.

Cayston est un médicament antibactérien délivré sur ordonnance, utilisé pour le traitement des infections chroniques chez les patients atteints de fibrose kystique. Il s'agit d'une poudre qui doit être reconstituée en ajoutant un diluant stérile (chlorure de sodium à 0,17 %) avant d'être inhalée à l'aide d'un dispositif (système de nébulisation).

La contamination du produit peut entraîner des infections pulmonaires localisées, telles que la pneumonie, ou des complications systémiques, telles que la septicémie bactérienne. Les patients dont le système immunitaire est affaibli ou dont la fonction pulmonaire est anormale, comme ceux atteints de fibrose kystique, peuvent courir un risque plus élevé. Les particules de verre contenues dans Cayston peuvent provoquer une irritation locale des tissus et, si elles ne sont pas diagnostiquées, des infections locales des tissus ou des abcès. Une réduction de la dose ou de l'efficacité peut aggraver l'état de santé des patients sous traitement, en raison de l'absence de contrôle des infections chroniques.

Le fabricant n'a reçu aucune plainte de clients concernant des flacons en verre fissurés dans les lots rappelés ou dans d'autres lots de Cayston distribués au Canada. Alors que la société continue de travailler en collaboration avec les distributeurs et les détaillants pour informer toutes les personnes concernées, Santé Canada publie un avis, à titre de mesure supplémentaire, pour atténuer tout risque pour la santé des Canadiens. Le Ministère surveille le rappel effectué par la société et informera le public dans l'éventualité où de nouveaux risques pour la santé étaient découverts.

Ce que vous devriez faire

Vérifiez le numéro de lot sur votre produit ou communiquez avec votre pharmacien pour déterminer si le rappel vise votre produit si vous n'êtes pas certain.

Si c'est le cas, cessez de prendre le médicament et communiquez immédiatement avec votre pharmacien pour obtenir un produit de remplacement. Rapportez le produit touché à votre pharmacie locale pour qu'il soit éliminé de manière appropriée.

Si vous avez des symptômes inhabituels ou des effets secondaires qui pourraient être causés par ce médicament, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé.

Communiquez avec Gilead Sciences, Inc., en composant sans frais le 1-800-445-3235, ou par courriel à l'adresse [email protected] , si vous avez des questions sur ce rappel.

Signalez les effets indésirables et transmettez les plaintes concernant les produits de santé à Santé Canada.

