Avis à la clientèle : Modification temporaire de l'horaire du point de service de la SAAQ à Amqui

QUÉBEC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Le 15 septembre dernier, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et son mandataire en permis et immatriculation d'Amqui informaient la population d'une modification des heures d'ouverture du point de service d'Amqui jusqu'au 8 octobre. Cette mesure doit se prolonger pour une durée indéterminée. Le point de service, situé au 158, boulevard Saint-Benoît Ouest, doit être fermé les jeudis après-midi ainsi que toute la journée les vendredis. Ces fermetures sont nécessaires en raison de circonstances ponctuelles affectant les ressources humaines disponibles. Le mandataire a entamé un processus d'embauche pour remédier à la situation dans les meilleurs délais.

Nouvel horaire temporaire :

Lundi : 8 h à 16 h 30

Mardi : 8 h à 16 h 30

Mercredi : 8 h à 16 h 30

Jeudi : 8 h 30 à 12 h 30

Vendredi : Fermé

Ce changement d'horaire temporaire permet de maintenir des services en personne efficaces, tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles.

La SAAQ en profite pour inviter sa clientèle à privilégier l'utilisation de ses services en ligne. Une plateforme en ligne est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle permet d'effectuer rapidement, sans déplacement et de façon autonome, une vaste gamme de transactions qui peuvent également être réalisées par le mandataire.

Les personnes souhaitant obtenir des services en personne peuvent se présenter dans ces autres points de service, lorsque le mandataire d'Amqui est fermé, après avoir pris rendez-vous :

Corporation de développement économique de Mont-Joli (68 km)

Municipalité de Matapédia (76 km)

Centre de services de Matane (62 km)

La SAAQ et son mandataire d'Amqui sont conscients des inconvénients que cette modification d'horaire peut occasionner et remercient la population pour sa compréhension et sa collaboration.

Sources :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-presse/

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541