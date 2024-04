Avec plus de 150 nouveaux•elles employé•e•s, cette acquisition ajoute à l'expertise d'Averna une capacité significative dans les domaines de l'électronique de puissance, de la vision industrielle, de la mesure et de l'analyse des réseaux électriques ainsi que des compétences en automatisation industrielle.

MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - Averna , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de test et de qualité, a annoncé l'acquisition d'ELCOM, a.s. et de ses filiales. ELCOM est un acteur reconnu dans le domaine du test et des mesures, de l'ingénierie de puissance et de l'automatisation industrielle.

Averna annonce l’acquisition du fournisseur de solutions de test automatisées ELCOM, a.s. (Groupe CNW/Averna Technologies Inc.)

Dans une déclaration concernant l'acquisition, le président et chef de la direction d'Averna, François Rainville, a déclaré: « Nous sommes ravis d'accueillir ELCOM au sein de la famille Averna. Son expertise et son positionnement stratégique sur les marchés de l'automobile et du véhicule électrique, de l'énergie et de la vision industrielle complètent parfaitement les nôtres. La diversité des compétences des 150 nouveaux•elles coéquipier•ière•s profitera à la clientèle d'Averna dans le monde entier ».

L'acquisition d'ELCOM, qui comprend ses filiales RH-Tech s.r.o. et ELTIA s.r.o. , vise à tirer parti des talents exceptionnels et des ressources de leurs équipes bien établies. Grâce à leur bonne gestion et à leur important bassin d'ingénieur•e•s, cette union s'inscrit dans la vision à long terme d'Averna qui est de répondre aux besoins de ses clients en matière de tests automatisés à l'échelle mondiale.

« L'union de nos forces avec celles d'Averna offre des opportunités de croissance et d'innovation très intéressantes », confirme Dr Daniel Kaminsky, ancien président du conseil d'administration d'ELCOM et aujourd'hui vice-président d'Averna République tchèque. « Nous sommes convaincus que nos valeurs communes et nos efforts combinés profiteront à nos entreprises et à nos clients respectifs. »

Dr Kaminsky, de même que des membres clés de l'équipe de direction d'ELCOM, sont désormais actionnaires d'Averna et contribueront activement à la stratégie de croissance de l'entreprise.

« En tant qu'actionnaire majoritaire d'ELCOM depuis 2018, nous avons apporté notre soutien à l'équipe dirigeante d'ELCOM dans la transition d'une entreprise gérée par ses fondateurs à une société agile, ainsi que dans l'exécution de ses plans de croissance, y compris des acquisitions réussies », a déclaré Ondrej Benacek, associé directeur général du CEIP (Central Europe Industry Partners). « Maintenant que nous avons terminé notre travail, Averna, en tant qu'acteur stratégique à un niveau supérieur, est un partenaire idéal pour ELCOM et ses employé•e•s. Nous nous réjouissons qu'ELCOM fasse désormais partie d'un leader mondial et poursuive son chemin vers le succès ».

Aujourd'hui, avec plus de 575 employé•e•s dans le monde, Averna consolide sa position d'intégrateur de solutions d'ingénierie de test de premier plan à l'échelle mondiale pour les fabricants d'automobiles/transports, d'appareils médicaux/pharmaceutiques, d'électronique grand public et de produits industriels.

Partenaires Walter Capital, actionnaire principal d'Averna, a participé à la négociation de cette acquisition avec le soutien d'autres actionnaires importants. Il s'agit notamment d'Investissement Québec et de W Investments Group LP. Cet investissement s'inscrit dans leur objectif de favoriser l'expansion internationale d'entreprises québécoises performantes.

Pour plus d'informations sur Averna, veuillez consulter son site web .

À propos d'Averna

En tant que leader mondial en matière de solutions de test et de qualité, Averna collabore avec des concepteurs de produits, des développeurs et des fabricants pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, raccourcir les délais de commercialisation et protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna propose une expertise spécialisée et des solutions innovantes de test, d'inspection par la vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui procurent des avantages techniques, financiers et commerciaux considérables à ses clients dans les secteurs industriel, de l'automobile et des véhicules électriques, des sciences de la vie, des batteries, de l'électronique grand public, de l'énergie, des télécommunications, du transport, de l'aérospatiale et de la défense. Averna compte plusieurs bureaux à travers le monde, est certifiée ISO 9001:2015, est enregistrée à l'ITAR et travaille en partenariat avec NI, Eclipse Automation, PI, Keysight Technologies et JOT Automation. www.averna.com

