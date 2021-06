Avenir du site de l'ancien hôpital Royal Victoria - Québec solidaire appelle la CAQ à voter contre le projet de loi libéral

QUÉBEC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Laurier-Dorion et responsable pour Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla, appelle la CAQ à voter contre le projet de loi 219 présenté par le parti libéral du Québec, qui aurait pour effet de céder l'ancien site de l'Hôpital Royal Victoria au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Le député appelle la CAQ à convertir le site pour le consacrer entièrement à l'habitation et à des installations communautaires afin de repeupler le centre-ville de Montréal.

« Avec le projet de loi 219, la porte est grande ouverte pour que la CAQ donne une partie du site de l'ancien hôpital Royal Victoria à l'Université McGill alors que ce dont on a vraiment besoin, c'est de redonner le centre-ville de Montréal à la population. La crise du logement fait rage à Montréal et il manque cruellement de logement social, en particulier dans les quartiers centraux. Consacrer l'ancien site de l'Hôpital Royal Victoria à l'habitation permettrait de faire d'une pierre deux coups: lutter contre la pénurie de logements qui est particulièrement marquée dans ce secteur, et contribuer à freiner l'anglicisation du centre-ville de Montréal », fait valoir M. Fontecilla.

Québec solidaire fait six propositions pour l'ancien site de l'Hôpital Royal-Victoria:

Exclure d'emblée que l'université McGill puisse reprendre une partie du site ; Utiliser au minimum 25% du site pour du logement social ; Réserver une partie du site pour loger des organismes communautaires, spécialement les organismes de lutte à l'itinérance ; Agrandir le parc du Mont-Royal pour augmenter les espaces verts dans ce secteur ; Garantir que la propriété et le site soient gérés sous un mode coopératif ; Interdire toute forme de privatisation du site par la suite.

« Servir ce joyau patrimonial sur un plateau d'argent à l'Université McGill, c'est aussi complètement contraire aux beaux discours que nous sert la CAQ sur l'importance de valoriser la place de la langue française au Québec. La dernière chose dont a besoin Montréal en ce moment, c'est que le gouvernement du Québec contribue à accélérer l'anglicisation du centre-ville en augmentant la proportion du financement du réseau d'enseignement supérieur anglophone et en drainant plus d'étudiants francophones vers ces établissements », conclut M. Fontecilla.

