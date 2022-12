Avenir du réseau de la santé et des services sociaux - Le bien commun comme boussole

MONTRÉAL, le 13 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La présidente de la CSN, Caroline Senneville, rencontrait hier le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, au moment où le réseau public a besoin de nouvelles idées et de réinvestissement substantiel. Accompagnée du président de la Fédération de la santé et des services publics (FSSS-CSN), Réjean Leclerc, et du président de la Fédération des professionnèles-CSN (FP-CSN), Danny Roy, elle a insisté sur quelques grands changements qui apparaissent nécessaires aux yeux des travailleuses et des travailleurs, soit la déprivatisation des services, leur décentralisation et la démocratisation du système.

Pour la CSN, le réseau public se trouve à un moment charnière. L'intention du gouvernement de faire davantage appel au secteur privé est d'autant plus inquiétante qu'une foule de solutions publiques existent afin de pallier les lacunes en ce qui a trait, notamment, à l'accessibilité et au temps d'attente. La CSN entend promouvoir ces pistes de solution, ciblées par les travailleuses et les travailleurs qui assurent les soins et les services au quotidien, à l'occasion d'une campagne publique qui sera lancée prochainement.

Rappelons que des représentantes et représentants de la CSN participent actuellement à un forum de discussions avec le ministère de la Santé et des Services sociaux autour d'une table réunissant presque tous les acteurs du système afin d'échanger sur les changements que souhaite apporter le ministre.

Déclarations

- CAROLINE SENNEVILLE, présidente de la CSN

En tant qu'organisation syndicale représentant du personnel dans toutes les catégories d'emploi du réseau public de même que dans de nombreux autres services gravitant autour du réseau, par exemple dans le secteur communautaire, le préhospitalier ou les ressources de type familial nous faisons partie de la solution. Aujourd'hui, le ministre a pris soin de nous présenter sa vision. Le ministre doit aussi entendre ce que nous avons à proposer. Nous voulons un réel dialogue. C'est nécessaire car le réseau public a besoin de changements importants maintenant et pour qu'on améliore vraiment les choses, la participation et la consultation des travailleuses et des travailleurs sera cruciale.

- RÉJEAN LECLERC, président de la FSSS-CSN

L'ouverture de mini-hôpitaux privés est une mauvaise idée, et ce, même si les services y sont couverts par l'assurance maladie. D'une part, le privé, en santé, ça coûte plus cher que le public. C'est vérifié partout dans le monde. L'argent qu'on investit là, on ne l'investit pas dans les besoins urgents ailleurs ! Rappelons-nous seulement toute la saga des CHU en PPP, les scandales qui les ont entourés, les dépassements de coûts et d'échéancier pour des installations qu'il a fallu réparer, dès le jour un. Par ailleurs, on ne fera pas apparaître du personnel comme par magie. On ne fera qu'aggraver la crise dans le secteur public qui peine déjà à retenir ses salarié-es. Nous ne voyons pas en quoi le secteur privé serait une solution gagnante pour les citoyennes et les citoyens alors qu'il est déjà bien implanté partout, des agences de personnel aux CHSLD privés en passant par la sous-traitance, le soutien à domicile et les groupes de médecine familiale, et que cette présence nuit à l'atteinte des objectifs de santé publique.

-DANNY ROY, président de la FP-CSN

Les solutions que nous proposons sont porteuses. Elles sont aussi concrètes et réalistes. Par exemple, nous pensons que les CLSC devraient jouer pleinement leur rôle de véritable porte d'entrée pour les citoyennes et les citoyens. Comme ils sont déjà présents partout sur le territoire, ils sont tout désignés pour être les établissements vers lesquels se tourner pour toute consultation ne nécessitant pas un passage à l'urgence de l'hôpital, qu'il s'agisse de voir une infirmière, un ou une autre professionnel-le ou encore un médecin. Si on pouvait compter sur des CLSC ouverts tous les jours et toutes les nuits, il y a fort à parier que la pression sur les hôpitaux, notamment sur les urgences, serait moins forte. À cet égard, les groupes de médecine familiale et les cliniques privées ont clairement échoué.

SOURCE CSN

