NEW YORK, le 2 mai 2024 /CNW/ - BMO tiendra sa 19e conférence annuelle sur les marchés agricoles et les produits chimiques les 15 et 16 mai 2024 au Westin Times Square, à New York. Cet événement de premier plan réunit des dirigeants pour discuter de l'avenir des secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, de la production d'intrants agricoles, des produits chimiques et de l'agroalimentaire, à la distribution, aux produits de détail, aux protéines et aux boissons.

Les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation restent confrontés à des environnements opérationnels dynamiques créés par la baisse des prix des récoltes, la reconstitution de l'équilibre entre l'offre et la demande, l'incertitude des dépenses de consommation et l'évolution mondiale vers la durabilité. Au cours de la conférence, les investisseurs institutionnels, les investisseurs en capital et les entreprises du monde entier auront accès à des présentations d'entreprises et à des tables rondes abordant des sujets les plus urgents dans l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, notamment :

L'état de l'agriculteur - une table ronde sur le crédit aux entreprises agricoles

L'état des marchés des fusions et acquisitions et des capitaux

Les occasions d'affaires dans l'agriculture en environnement contrôlé

Déployer des capitaux en période d'incertitude

Investir dans la durabilité

Innovation dans le secteur des protéines

Tendances dans le secteur de la boulangerie

Perturbation de l'agriculture numérique

Les analystes de renommée mondiale de BMO, dont l'analyste, Distribution et vente au détail de produits alimentaires, Kelly Bania; l'analyste, Consommation, Tamy Chen; l'analyste, Engrais et produits chimiques, Joel Jackson; l'analyste, Produits chimiques, John McNulty; et l'analyste, Restauration, boissons, agroalimentaire et protéines, Andrew Strelzik, animeront des discussions franches et informatives ainsi que des tables rondes avec des dirigeants de plus de 100 entreprises du secteur, dont :

Alimentation Couche-Tard (ATD)

Ashland Global (ASH)

Bayer (BAYN.gr)

CF Industries (CF)

Corteva (CTVA)

Darling Ingredients (DAR)

Dow Inc (DOW)

Dupont (DD)

FMC (FMC)

Kroger (KR)

The Mosaic Company (MOS)

Nutrien (NTR)

Tyson Foods (TSN)

Ingredion (INGR)

Loblaw (L)

Rogers Sugar (RSI)

Empire Company, Sobeys (EMP.A)

SunOpta Food Group (STKL)

Les médias qui souhaitent assister à la conférence, recevoir un exemplaire de l'ordre du jour, accéder à certaines présentations diffusées sur le Web ou demander une entrevue sur la conférence et l'humeur du marché sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias de BMO en utilisant les coordonnées ci-dessous.

Remarque : Des restrictions s'appliqueront aux médias pour l'accès à certains conférenciers. Les détails seront fournis lors de l'inscription.

