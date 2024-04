Avec son budget 2024, le gouvernement fédéral frappe en plein dans le mille en allouant un milliard de dollars au programme d'alimentation en milieu scolaire

Cœur + AVC applaudit également l'engagement du gouvernement fédéral à financer le programme d'assurance-médicaments, ainsi que l'augmentation de la taxe sur les produits de vapotage

OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - Cœur + AVC est ravie que le budget fédéral de 2024 comprenne le financement d'un programme national d'alimentation en milieu scolaire qui permettra à environ 400 000 enfants chaque année de recevoir un repas nutritif à l'école.

« Nous félicitons le gouvernement fédéral de montrer qu'il a à cœur la santé des enfants, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Cette initiative aura un impact positif sur la vie de nombreux enfants au pays en améliorant leur capacité d'apprentissage et leur santé mentale, et en réduisant leur risque de développer une maladie chronique, comme une maladie du cœur, ou de subir un AVC. Nous nous tenons prêts à appuyer le gouvernement fédéral dans la mise en œuvre du programme national d'alimentation en milieu scolaire en septembre 2024. »

Le gouvernement libéral s'est d'abord engagé à élaborer une politique nationale d'alimentation en milieu scolaire dans sa plateforme électorale de 2021. De nombreuses familles font face à plusieurs défis lorsque vient le temps de préparer des repas sains, dont l'abordabilité et les longues heures de travail des parents. Des initiatives comme le programme d'alimentation en milieu scolaire peuvent pallier ces lacunes.

Le programme d'alimentation en milieu scolaire est l'une des nombreuses mesures importantes en matière de santé prévues dans le budget 2024.

En février, le gouvernement fédéral a annoncé la première étape de la mise en œuvre d'un programme national d'assurance-médicaments. Le budget vient appuyer cet engagement en y allouant 1,5 milliard de dollars sur cinq ans. Le programme d'assurance couvrira des médicaments d'ordonnance pour le diabète et des contraceptifs. Cœur + AVC demande au gouvernement fédéral d'élargir rapidement le programme de façon prudente sur le plan budgétaire, en y ajoutant des médicaments essentiels, y compris les médicaments prescrits pour les maladies du cœur et l'AVC.

Le budget comprend également une augmentation de 12 % de la taxe sur les produits de vapotage, qui entrera en vigueur le 1er juillet, pour aider à réduire les taux de vapotage chez les jeunes. Depuis l'arrivée au pays de la cigarette électronique, les taux de vapotage ont grimpé en flèche chez les adolescents et les jeunes adultes, un élève sur quatre de la 4e année du secondaire à la 1re année du cégep (10e à la 12e année) s'identifiant comme vapoteur.

Cœur + AVC se réjouit de l'augmentation de la taxe sur le tabac cette année. Cette taxe est un élément clé de la stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme, qui a pour but de réduire la proportion de fumeurs et de fumeuses au pays à moins de 5 % de la population d'ici 2035. Le budget comprend une augmentation de taxes de 4,00 $ par cartouche de 200 cigarettes, qui entrera en vigueur à minuit le 17 avril.

