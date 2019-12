Avec quelles banques les PME font-elles affaire?

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Selon un tout nouveau sondage de la FCEI, la Banque Royale du Canada (RBC) reste l'institution financière principale des petites et moyennes entreprises (PME), avec une part de marché de 20 %. Les entreprises les plus petites (moins de 5 employés) privilégient, quant à elles, la Banque Scotia.

« Les propriétaires de PME ont des besoins bancaires qui leur sont propres. C'est pourquoi il est important de savoir avec quelles banques ils font affaire et quels types de services bancaires ils utilisent, fait remarquer Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales de la FCEI. La FCEI surveille les préférences bancaires des PME depuis des dizaines d'années pour déterminer les tendances qui se dégagent. On voit qu'au cours des cinq dernières années, de nombreux propriétaires de PME ont délaissé certaines grandes banques traditionnelles pour se tourner vers de plus petites institutions financières. »

Depuis le dernier sondage sur les services bancaires que la FCEI a mené en 2015, la RBC est la seule des cinq grandes banques à avoir gagné du terrain. La Banque Scotia s'est maintenue à la deuxième place, avec une part de marché de 17 %, ce qui représente une progression de plus de 50 % par rapport à 2000.

Les coopératives d'épargne et de crédit ont plus que triplé leur part depuis 1982 et occupent 12 % du marché. À l'inverse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) poursuit son déclin, passant de plus de 20 % de part de marché en 1982 à moins de 9 % en 2019. La Banque de Montréal (BMO) est, elle aussi, sur la pente descendante depuis 1997 et détient actuellement à peine plus de 9 % du marché.

Part de marché par région et par taille d'entreprise

Dans les marchés régionaux, les institutions financières régionales sont souvent perçues comme étant plus capables de comprendre les besoins de leur communauté. C'est ce qui explique, par exemple, la prépondérance des institutions comme Desjardins au Québec et ATB Financial en Alberta.

La taille de l'entreprise est un facteur dans le choix de la banque. Les coopératives d'épargne et de crédit sont populaires auprès des entreprises les plus petites, mais leur part de marché diminue à mesure que le nombre d'employés augmente dans l'entreprise.

« Au Canada, la quasi-totalité des entreprises - 99 % - sont des PME, précise M. Guénette. Les propriétaires de PME ne se contentent généralement pas que des services ordinaires que leur offrent les banques : elles ont aussi souvent recours aux services bancaires de placement, de planification de la retraite ou d'opérations bancaires personnelles. De plus, l'accès au financement est essentiel à leur réussite parce que cela leur permet de croître et ainsi de contribuer à la création d'emplois et à la prospérité de leur communauté locale. C'est pourquoi la FCEI encourage toutes les banques à se doter d'une stratégie axée sur les PME, car c'est à la fois dans leur intérêt et dans celui de la collectivité. »

Pour en savoir plus, consultez le rapport intégral, Parts du marché des PME détenues par les banques.

Méthodologie :

Ce rapport présente les conclusions du sondage Services bancaires, financement et paiements effectué par la FCEI en ligne et sur papier, à l'échelle nationale, du 9 avril au 29 juillet 2019, auprès d'un échantillon de 11 599 propriétaires de PME canadiennes. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 0,91 point de pourcentage, 19 fois sur 20.

Les données concernant la part de marché des coopératives entre 2006 et 2015 ont été rajustées pour tenir compte des changements de méthodologie. Ainsi, les PME qui n'ont pas sélectionné « Coopératives d'épargne et de crédit », mais qui ont inscrit le nom d'une institution financière s'avérant être une coopérative, sont maintenant comptabilisées comme si elles avaient sélectionné « Coopératives d'épargne et de crédit ».

Il est à noter que certains propriétaires d'entreprise peuvent bénéficier de rabais exclusifs offerts par la Banque Scotia dans le cadre du Programme d'économies FCEI-Banque Scotia.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

