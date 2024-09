Avec Propulsion, Victoriaville veut devenir la ville la plus active au Québec

VICTORIAVILLE, QC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Avec l'ambition de devenir la ville la plus active et de faire bouger l'ensemble de sa population, Victoriaville devient la première municipalité du Québec à déployer l'application Propulsion. Les citoyennes et citoyens peuvent dès aujourd'hui utiliser cette application mobile gratuite qui favorise l'adoption de saines habitudes de vie. Propulsion leur permet de suivre leur activité physique, relever des défis motivants et gagner des points en vue de remporter des prix.

Victoriaville, la seule ville qui bouge avec Propulsion (Groupe CNW/Ville de Victoriaville) Logo Mouvement pour de saines habitudes de vie, Hop la Ville (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« Ce n'est pas d'hier que les saines habitudes de vie font partie de l'ADN de Victoriaville. Après la création du mouvement Hop la Ville, les cours de natation gratuits, le guichet unique avec nos institutions scolaires pour donner accès à nos installations et plusieurs autres initiatives novatrices, nous sommes fiers d'innover une fois de plus en offrant l'application Propulsion. Celle-ci mobilisera toute la communauté autour du bien-être physique, quel que soit le niveau de forme de chacun. Nous sommes convaincus que les municipalités ont un rôle positif à jouer dans l'amélioration de la santé de la population et avec Propulsion, Victoriaville souhaite devenir la ville la plus active au Québec ! », a déclaré Antoine Tardif, maire de Victoriaville.

Des défis pour tous

Les citoyens pourront participer à 5 défis uniques tout au long de l'automne, dans une diversité de sports comme la marche, la course, le vélo ou la natation. Chaque occasion de bouger permettra aux participants de cumuler des points, augmentant ainsi leurs chances de remporter des prix à la fin de chaque défi. Un grand prix final, une Apple Watch série 10, ainsi que plusieurs cartes cadeaux dans des commerces de sports locaux seront offerts. Les défis proposés seront non seulement une occasion pour les citoyens de bouger dans une ambiance amicale, mais ils mettront également en valeur certains lieux clés de Victoriaville.

En plus des défis, Propulsion propose des jeux-questionnaires hebdomadaires pour permettre aux utilisateurs de cumuler davantage de points, renforçant ainsi leur engagement dans le processus.

Comment ça fonctionne ?

Télécharger gratuitement l'application Propulsion sur l'App Store ou Google Play.

Participer aux défis en bougeant afin d'accumuler des points et courir la chance de gagner des prix.

Il est possible de connecter une montre ou une application de suivi d'activité au besoin.

Propulsion fait partie de l'initiative Hop la Ville, qui vise à encourager les citoyens à adopter un mode de vie actif. La Ville de Victoriaville est reconnue pour son dynamisme et son engagement envers le développement durable et la qualité de vie de ses citoyens. Propulsion s'inscrit dans cette démarche en offrant une nouvelle manière de rester actif tout en renforçant le sentiment d'appartenance à la communauté.

Pour faire partie de la communauté active de Victoriaville, il est possible de télécharger Propulsion maintenant. Le fonctionnement et tous les détails sont accessibles au vic.to/propulsion.

