MISSISSAUGA, ON, le 19 août 2024 /CNW/ - Les cartes pour enfants sont de retour pour un temps limité chez Boston Pizza, mais la promotion sera un peu différente cette année. Dorénavant, avec le lancement du programme La communauté, notre mission, qui favorise l'aspect local des collectes de fonds, les dons recueillis avec les cartes pour enfants et toutes les autres initiatives régionales seront remis à des organismes de bienfaisance établis dans les communautés où les fonds ont été amassés.

Depuis 2006, la promotion des cartes pour enfants a permis de recueillir plus de 13 millions de dollars pour soutenir des enfants et des familles partout au pays. (Groupe CNW/Boston Pizza International Inc.)

Cette stratégie de soutien à l'échelle locale a été élaborée à la suite de commentaires des franchisés, qui souhaitaient pouvoir aider davantage leurs communautés par l'entremise des collectes de fonds. Par le passé, les dons étaient remis aux partenaires caritatifs nationaux de Boston Pizza. Au cours des 30 dernières années, la Fondation Boston Pizza a recueilli près de 40 millions de dollars au profit d'organismes œuvrant partout au pays.

Avec un don minimal de 5 $ à la Fondation Boston Pizza, les invités obtiennent une carte pour enfants, qui peut être échangée contre cinq repas pour enfants gratuits chez Boston Pizza, entre le 1er septembre 2024 et le 30 juin 2025. Grâce au programme La communauté, notre mission, tous les dons seront remis dans les communautés où ils ont été amassés. Les cartes pour enfants de Boston Pizza seront également offertes en ligne au BostonPizza.ca, du 19 août au 30 septembre 2024. En prime, les invités peuvent enregistrer leur carte pour enfants dans leur compte MonBP, afin de recevoir un sixième repas pour enfants gratuit chez Boston Pizza.

« La communauté est au cœur de ce qui définit Boston Pizza. En tant qu'entreprise fièrement canadienne, nous savons que chaque province, chaque ville et chaque quartier a ses propres besoins et fait face à des défis uniques, et nos franchisés locaux, nos employés et nos invités sont les mieux placés pour les comprendre », a déclaré Cheryl Treliving, Présidente du conseil d'administration de la Fondation Boston Pizza. « Le lancement du programme La communauté, notre mission s'inscrit dans nos efforts visant à trouver de meilleures façons d'aider nos invités, nos partenaires, nos franchisés, ainsi que les communautés où nous travaillons chaque jour. »

« Nos fabuleux invités, partenaires et membres de l'équipe ont tous un rôle important à jouer pour faire en sorte que notre communauté soit un endroit où il fait bon vivre, et leur générosité ne passe jamais inaperçue. Je suis très fier de voir la nouvelle approche adoptée cette année pour la promotion des cartes pour enfants, qui nous assure que ces précieux dons demeurent dans notre communauté », a affirmé Alain Piché, franchisé du Québec.

Au-delà de cette promotion, les restaurants Boston Pizza continueront à aider leurs communautés tout au long de l'année par l'entremise d'événements de collecte de fonds et de commandites, notamment la vente de pizzas en forme de cœur à la Saint-Valentin, la campagne des cœurs en papier, le soutien apporté aux équipes sportives locales, l'organisation de soirées de jeux-questionnaires, et bien plus.

Pour en apprendre davantage sur la Fondation Boston Pizza, rendez-vous ici.

À propos de la Fondation Boston Pizza

Depuis plus de 60 ans, le soutien apporté à nos communautés est l'un des piliers de la marque Boston Pizza. En 1990, nous avons adopté une approche plus formelle en créant la Fondation Boston Pizza, et maintenant, nous proposons aux restaurants davantage de façons de redonner à l'échelle locale grâce à notre nouveau programme La communauté, notre mission. Par l'entremise de ce programme, chaque franchisé peut remettre 100 % des dons amassés lors de nos deux collectes de fonds annuelles, soit la Saint-Valentin et les cartes pour enfants, à un organisme de bienfaisance local de son choix. Ensemble, nous nous efforçons de créer des liens encore plus solides avec les communautés où nous vivons et travaillons chaque jour. Depuis sa création, la Fondation Boston Pizza a recueilli près de 40 millions de dollars qu'elle a remis à différentes causes, et nous sommes heureux de constater que nous avons désormais un impact plus important à l'échelle locale grâce à notre nouvelle approche.

À propos de Boston Pizza

Boston Pizza International Inc. (« BPI ») est la plus importante chaîne de restauration décontractée au Canada. Le premier restaurant Boston Pizza a ouvert ses portes à Edmonton, en Alberta, en 1964, et 60 ans plus tard, BP est fière d'être encore une entreprise 100 % canadienne qui dessert les communautés d'un océan à l'autre du pays. Elle possède un vaste réseau de franchisés locaux, qui exploitent ensemble le plus grand nombre de salles à manger, de bars sportifs et de terrasses au pays, en plus d'offrir un solide service de livraison et de commandes à emporter. BPI est reconnue comme Choix des franchisés (Franchisees' Choice Designation) et comme Membre du Club Platine des 50 sociétés les mieux gérées au Canada depuis plusieurs années. Elle a également été récompensée par Great Places To Work dans les catégories Meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental, Meilleurs lieux de travail pour les femmes et Meilleurs lieux de travail avec les équipes de direction les plus fiables.

