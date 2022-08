HOHHOT, Chine, 19 août 2022 /CNW/ - Le 17 août, Rabobank a publié son Global Dairy Top 20 Report 2022, qui révèle que le Yili Group se maintient parmi les cinq meilleures entreprises laitières au monde avec un chiffre d'affaires[1] de 18,2 milliards de dollars américains, et consolide sa position de leader en Asie pour la neuvième année consécutive.

Avec le meilleur taux de croissance au monde, le Yili Group consolide sa place parmi les cinq premières entreprises laitières au monde (PRNewsfoto/Yili Group)

Yili a également atteint le taux de croissance le plus élevé parmi les 20 premières entreprises du classement, soit 31,7 %. La société a considérablement réduit l'écart avec les quatre premiers tout en maintenant une bonne dynamique, ce qui rendra la tâche difficile à ses poursuivants pour la rattraper.

La première entreprise laitière asiatique à dépasser 100 milliards de yuans de chiffre d'affaires

Cette année, le rapport Rabobank met en lumière une concurrence encore plus intense dans l'industrie. En raison de son acquisition d'Ausnutria Dairy et de la forte croissance des ventes nationales, Yili est devenu le premier producteur laitier d'Asie à dépasser les 100 milliards de yuans (14,85 milliards de dollars américains) de chiffre d'affaires.

Grâce à l'innovation, Yili a maintenu son leadership sur le marché du lait liquide et de la crème glacée, soit ses deux principaux secteurs d'activité. La marque mère Yili et la marque subsidiaire Satine, dont la gamme AMBPOMIAL, ont battu le record de 20 milliards de yuans (2,97 milliards de dollars américains) en chiffre d'affaires annuel.

Les segments du lait en poudre et du fromage sont également en plein essor. Les ventes au détail de produits de fromage de Yili ont augmenté de 6,3 % sur 12 mois pour la part de marché. La marque Jinlingguan a dominé le segment du lait en poudre en ce qui concerne le taux de croissance.

Faciliter le développement de l'ensemble de l'industrie

En plus de sa croissance rapide, Yili apporte sa contribution à l'industrie en faisant la promotion de collaborations gagnant-gagnant dans l'ensemble de la chaîne industrielle, des opérations mondiales et du développement durable.

En Chine, la nouvelle Yili Future Intelligence and Health Valley - surnommée la « Dairy Silicon Valley » - abrite les plus grandes bases de production au monde en termes de capacité de production, avec le plus haut niveau de numérisation et les technologies les plus avancées de l'industrie.

Yili accélère également l'établissement d'un réseau mondial dans les principaux marchés. Le rapport de l'exercice 2021 montre que Yili a réalisé une croissance de 8 % de ses revenus à l'étranger, et ses produits sont offerts dans plus de 60 pays et régions sur cinq continents. En Indonésie, la première usine de production de crème glacée de Yili construite indépendamment a été mise en production, et vient constituer un « pôle double » (l'autre pôle est situé en Thaïlande) ciblant les consommateurs de l'Asie du Sud-est. En modernisant le système de production et en doublant la capacité de son usine de fabrication de beurre Hokitika, sa filiale Westland a réussi à accroître la part de marché du beurre Westgold.

Cette année, Yili a pris les devants dans l'industrie alimentaire chinoise en publiant son Plan pour un avenir carboneutre et sa Feuille de route pour un avenir carboneutre. En plus d'établir la première usine d'aliments carboneutre en Chine, Yili a également lancé la première série de produits laitiers carboneutres en Chine, y compris du lait, du yogourt, du lait en poudre biologique et de la crème glacée.

(1 $ ≈ 6,74 RMB)

