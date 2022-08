Un système de santé multiétatique tire parti du logiciel de chaîne d'approvisionnement cliniquement intégré Tecsys Elite™ Healthcare pour obtenir des informations fondées sur les données, ce qui l'aide à réduire la valeur des stocks disponibles de plus d'un million de dollars.

ANAHEIM et MONTRÉAL, le 8 août 2022 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), société chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer que Sanford Health, l'un des plus grands systèmes de santé des États-Unis, a utilisé avec succès sa plateforme de chaîne d'approvisionnement Tecsys Elite™ Healthcare pour atteindre une précision de référence en matière de cartes de préférence, et réaliser une optimisation continue des activités de stérilisation. Grâce à la mise en œuvre de la solution de chaîne d'approvisionnement intégrée de Tecsys, Sanford Health a pu automatiser et systématiser la capture des données, fermer la boucle des données sur les cycles de prélèvement des cartes de préférence, éliminer les processus redondants et rationaliser à terme des millions de dollars de stocks disponibles.

Sanford Health est présent dans 26 états, comprend 46 hôpitaux et effectue plus de 120 000 opérations chirurgicales par an. Au cours des sept dernières années, Sanford Health a progressivement exploité les logiciels Tecsys dans ses domaines opérationnels et cliniques pour faire face à la complexité croissante et à la réduction des marges dans la chaîne d'approvisionnement des soins de santé. En utilisant la plateforme flexible de Tecsys, Sanford Health a pu rationaliser de manière proactive la logistique interne et améliorer l'utilisation des fournitures dans des domaines clés de la pratique périopératoire du système de santé.

La direction des services chirurgicaux de Sanford Health a lancé une initiative pluriannuelle visant à éliminer les inefficacités opérationnelles, à optimiser les ressources et à contrôler les dépenses sans valeur ajoutée en exploitant les données que leur offrent les logiciels et la technologie Tecsys, citant le moteur d'analyse de Tecsys comme une validation basée sur les données pour intégrer cliniquement les efforts d'optimisation.

« Nous utilisons les données que Tecsys a générées au fil du temps pour guider l'optimisation progressive de nos cartes de préférence, et nous avons largement dépassé nos propres objectifs internes. En arthroscopie, par exemple, nous avions une précision d'environ 63 %. Nous avons fixé un objectif de précision de 80 % et, en l'espace d'un an, nous avons maintenu une moyenne de 92 %, atteignant même 98 %, ce qui est tout simplement inouï en orthopédie », explique Susan Pfeifer, directrice du service de stérilisation de Sanford Health.

Tecsys' Elite™ Healthcare fournit une saisie automatisée de la demande, une documentation au niveau de l'article et une traçabilité unitaire depuis la réception dans l'inventaire jusqu'à l'utilisation. Elite™ Healthcare automatise la gestion des articles spécialisés critiques utilisés dans toutes les zones de procédure afin d'éliminer les processus manuels fastidieux et de fournir un suivi en temps réel des mouvements et de l'utilisation des produits sur toute la ligne de service.

« Grâce à Tecsys, nous sommes en mesure d'analyser en profondeur l'utilisation des fournitures par établissement, par médecin, par procédure, d'analyser les données, de les affiner et de les répéter », poursuit M. Pfeifer. « Nous avons déjà constaté des économies ponctuelles de près de 4 millions de dollars sur les stocks et d'optimisation des fournitures chirurgicales dans toutes les disciplines, sans parler des gains de main-d'œuvre et de productivité en termes de temps de préparation des cas et de préparation des cas inversés. »

« Les chaînes d'approvisionnement fonctionnent mieux lorsqu'elles sont à la fois performantes et en arrière-plan, et c'est ce que Tecsys nous permet de faire », explique Seth Adkins, directeur commercial des services chirurgicaux à Sanford Health. « Lorsque les responsables de tous les services examinent les retours financiers et opérationnels d'un projet comme celui-ci et se disent : ‟ Tout ce travail a été fait, et nous ne le savions même pas ″ nous pouvons être sûrs d'étendre le champ d'application et de nous appuyer sur ces succès. »

« La chaîne d'approvisionnement des soins de santé ne ressemble à celle d'aucun autre secteur », ajoute Bill King, directeur général du revenu chez Tecsys. « Pour la plupart des hôpitaux, les parties et les processus nécessaires pour faire passer un produit du fabricant au point d'utilisation sont nombreux et variés, ce qui entraîne des coûts élevés et un gaspillage important. Nous sommes ravis que Sanford Health ait pu tirer profit de la plateforme de chaîne d'approvisionnement des soins de santé de Tecsys pour transformer les données et les analyses en valeur ajoutée. C'est un parcours extraordinaire et nous sommes très heureux d'être à leurs côtés alors que notre engagement s'approfondit pour générer encore plus de valeur. »

À propos de Sanford Health

Sanford Health, l'un des plus grands systèmes de santé des États-Unis, se consacre à la prestation intégrée de soins de santé, à la médecine génomique, aux soins et aux services aux personnes âgées, aux cliniques mondiales, à la recherche et aux assurances abordables. Établie à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, l'organisation comprend 46 hôpitaux, 1 500 médecins et plus de 200 établissements de soins pour personnes âgées de la Good Samaritan Society dans 26 états et 10 pays. Pour en savoir plus sur l'action transformatrice de Sanford Health visant à améliorer la condition humaine, consultez le site suivant sanfordhealth.org ou Sanford Health News.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

