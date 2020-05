Avec la levée graduelle des mesures de confinement au Canada, plusieurs PME rouvrent enfin leurs portes : L'Alberta, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick mènent la danse

OTTAWA, le 21 mai 2020 /CNW/ - Au fur et à mesure que les provinces relancent leur économie, la part des PME complètement ouvertes augmente progressivement, selon le dernier sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI). En effet, près d'un tiers des entreprises au Canada sont désormais totalement ouvertes, contre seulement 21 % le mois dernier. L'Alberta, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick mènent la danse et comptent le plus grand nombre de PME ouvertes tandis que la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador demeurent les économies les plus fermées.

% des entreprises complètement ouvertes par provinces

C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. Î.-P.-É. N.-É. T.-N.-L. 33 47 39 44 26 38 44 40 27 22

« Il est bon de voir que le nombre d'entreprises complètement ouvertes dépasse aujourd'hui la part de celles qui sont complètement fermées en raison de la COVID-19, » a souligné Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales de la FCEI.

Quant aux secteurs d'activité, les entreprises du commerce de détail, des arts et loisirs, des services d'hébergement et de la restauration sont les moins susceptibles de rouvrir complètement.

« Bien que la réouverture de nombreuses entreprises soit une bonne nouvelle, il est essentiel de garder à l'esprit que 67 % des PME sont toujours totalement ou partiellement fermées en raison de la COVID-19. De plus, les mois à venir sont remplis d'incertitudes et de doutes pour plusieurs propriétaires d'entreprise. Ils se demandent comment rappeler leurs travailleurs? Quelles sont les nouvelles mesures qu'ils devront mettre en place pour protéger la santé de leurs employés et de leurs clients? Ils s'inquiètent aussi de savoir si la relance de leurs activités sera soutenable financièrement, même si leurs ventes demeurent basses, » a expliqué M. Guénette.

Selon le dernier sondage de la FCEI :

Les principales raisons qui empêchent les entreprises de rouvrir complètement sont les fermetures imposées par les gouvernements (49 %), des ventes qui seraient trop faibles pour que cela en vaille la peine (36 %) et les préoccupations concernant la santé et la sécurité des employés et des clients (35 %) ;

36 % des propriétaires d'entreprise s'inquiètent de l'accès à l'équipement de protection individuelle (EPI) ;

26 % des PME craignent d'être contraintes de fermer définitivement leurs portes.

La FCEI a également mis à la disposition des propriétaires d'entreprise :

Des conseils d'experts et du support offerts gratuitement à tous les propriétaires de PME, à partir de l'adresse suivante : fcei.ca/adhesiondecouverte

Une trousse gratuite pour la reprise des affaires, incluant de bonnes pratiques répertoriées par notre équipe d'experts, des réponses aux questions les plus fréquentes sur la réouverture des entreprises, des affiches et des modèles de documents, et bien plus encore.

Un nouveau groupe Facebook « Équiper les PME contre la COVID-19 » où les propriétaires de PME peuvent trouver des entreprises qui vendent de l'équipement de protection personnelle (EPI).

« Les PME veulent contribuer à limiter la propagation de la COVID-19 mais encore faut-il leur donner la possibilité de le faire. Nous encourageons vivement les consommateurs qui veulent éviter les foules denses et les files d'attente sans fin, à magasiner chez leurs petits commerçants de proximité; qu'il s'agisse du boucher local, de la quincaillerie du quartier ou du magasin de loisir au coin de la rue. » a conclu M. Guénette.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Renseignements : Wissal El Alaoui, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514 861-3234 poste 1808 | Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

www.cfib.ca