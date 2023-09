61 % des Canadiens ont changé leur comportement pour réduire leurs coûts, mais peu ont l'intention de reporter des événements importants de la vie, même si les coûts sont plus élevés

TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que, bien que plus de la moitié des Canadiens (61 %) affirment avoir changé certains de leurs comportements pour réduire les coûts en raison de l'augmentation du coût de la vie, très peu ont l'intention de reporter des événements importants de la vie comme le mariage (2 %), l'achat d'une première maison (6 %) ou la naissance d'un enfant (2 %).

Cependant, les Canadiens rajustent leurs dépenses : 86 % d'entre eux se disent préoccupés par l'inflation et 54 % s'inquiètent de leur capacité à payer les dépenses courantes comme l'essence et l'épicerie. Près de la moitié des Canadiens (46 %) disent réduire leurs dépenses non essentielles, comme les divertissements et les repas au restaurant, tandis que 43 % réduisent activement leurs dépenses quotidiennes en achetant des articles à moindre coût ou à l'aide du couponnage.

« À mesure que la vie devient plus chère, les choix que nous faisons ont plus de poids. Il est important de comprendre votre budget personnel et la destination de votre argent, ainsi que de travailler avec un conseiller financier pour atteindre vos objectifs financiers, afin de réussir à long terme », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements, Banque CIBC.

La plupart des Canadiens (61 %) s'inquiètent de leur capacité à planifier et à atteindre leurs objectifs futurs, ou à économiser de l'argent pour des besoins à plus long terme (63 %), mais ils sont moins nombreux à déclarer avoir retardé leurs grandes ambitions. Seulement 15 % envisagent de retarder les rénovations domiciliaires et 20 % disent qu'ils reporteront leurs vacances l'an prochain. En dépit des préoccupations, seulement 13 % affirment avoir demandé l'avis d'un conseiller financier au cours des trois derniers mois.

« Il peut être difficile de maintenir vos grandes ambitions sur la bonne voie dans un environnement difficile, mais c'est possible, a ajouté Mme Lucreziano. Personne ne veut renoncer à des vacances en famille ou retarder la rénovation d'une maison. Il est donc important d'aligner vos attentes sur la réalité de votre budget afin que vous puissiez faire des compromis et continuer à travailler à vos objectifs. »

Domaines où les Canadiens estiment qu'ils pourraient profiter de conseils :

24 % indiquent les placements

17 % indiquent les testaments ou la planification successorale

16 % indiquent la planification de la retraite

14 % indiquent la consolidation de dettes

Alors que les Canadiens se serrent la ceinture et s'adaptent à l'augmentation du coût de la vie, les sondages montrent que 30 % d'entre eux croient que nous nous dirigeons vers une récession, tandis que 23 % pensent que nous sommes actuellement en récession. Toutefois, le tableau n'est pas tout à fait sombre, puisque 39 % des répondants se disent « satisfaits ou heureux » de la façon dont les choses se passent lorsqu'on leur demande de décrire leur vision actuelle de la vie. Pendant ce temps, près du quart (23 %) affirment que l'économie se maintient.

Ce sondage Maru Public Opinion a été mené les 2 et 3 août 2023 par des experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue auprès de 1 510 adultes canadiens choisis au hasard parmi les panélistes en ligne de Maru Voice Canada . Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de la scolarité, de l'âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. L'objectif est de veiller à ce que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre ceux-ci s'expliquent par le fait que les chiffres ont été arrondis.

