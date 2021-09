L'indice Placements directs TD offre des analyses des tendances du marché et des comportements des investisseurs autonomes grâce à une segmentation unique fondée sur des données démographiques et géographiques ainsi que sur les activités de négociation

TORONTO, le 23 sept. 2021 /CNW/ - Placements directs TD a lancé aujourd'hui l'indice Placements directs TD, un indice mensuel sur le niveau de confiance des investisseurs qui fournit aux Canadiens un portrait des placements autogérés des derniers mois pour les aider à mieux comprendre le marché et à rester au fait des tendances.

Premier en son genre au Canada, l'indice Placements directs TD examine l'activité en matière de placements autogérés et fournit une analyse détaillée du comportement des investisseurs. Grâce aux données et analyses de Gestion de patrimoine TD ainsi qu'aux tendances et analyses de marché des Services économiques TD et de Valeurs Mobilières TD, les investisseurs canadiens peuvent obtenir des renseignements sur les activités de négociation d'investisseurs autonomes anonymes pour le mois précédent et jusqu'aux 13 derniers mois.

« Grâce à l'indice Placements directs TD, nous aidons les Canadiens à mieux comprendre ce qui se passe sur le marché en traduisant des renseignements complexes sur les activités de placement en un portrait des activités des investisseurs autonomes et de leur état d'esprit - par exemple, s'ils sont optimistes ou pessimistes quant à leurs placements, et quels titres ils ont achetés, conservés et vendus, affirme Raymond Chun, président, Placements directs TD et vice-président à la direction, Groupe Banque TD. Pendant la pandémie, nous avons observé une hausse importante de la demande de placements en ligne. De nombreux Canadiens commencent à gérer eux-mêmes leurs placements pour la première fois, il est donc plus important que jamais d'offrir des ressources éducatives pour les aider à approfondir leurs connaissances des placements. La gestion de placements peut sembler compliquée pour beaucoup de gens; l'indice Placements directs TD ainsi que notre Centre d'apprentissage et nos autres outils de recherche et d'analyse permettent aux investisseurs de mieux gérer leurs placements et d'investir en toute confiance. »

L'indice Placements directs TD permet d'appliquer des filtres en fonction, notamment, de groupes démographiques et de secteurs clés :

Titres les plus populaires : Les titres les plus achetés et vendus dans le dernier mois.

Les titres les plus achetés et vendus dans le dernier mois. Secteurs d'investissement : Une analyse de 11 différents secteurs, dont l'énergie, la technologie, les matériaux de base, les services de communication, le secteur financier et la consommation discrétionnaire.

Une analyse de 11 différents secteurs, dont l'énergie, la technologie, les matériaux de base, les services de communication, le secteur financier et la consommation discrétionnaire. Style de négociation : La variation de l'humeur par rapport au niveau d'engagement de deux types d'investisseurs (investisseur à long terme et investisseur actif).

La variation de l'humeur par rapport au niveau d'engagement de deux types d'investisseurs (investisseur à long terme et investisseur actif). Groupes d'âge : Catégories d'âges de la génération Z, des millénariaux, de la génération X, des baby-boomers et des traditionalistes.

Catégories d'âges de la génération Z, des millénariaux, de la génération X, des baby-boomers et des traditionalistes. Confiance dans les provinces : Analyse répartie par province pour évaluer le niveau de confiance partout au pays.

L'indice Placements directs TD procure également une « cote de confiance » mensuelle mesurée sur une échelle allant de très optimiste à très pessimiste. La cote est le résultat des quatre mesures du comportement des investisseurs suivantes (aussi appelées indicateurs), chacune d'elle pouvant être optimiste ou pessimiste, ou quelque part entre les deux :

Acheter ou vendre : Mesure la demande nette en actions, c'est-à-dire si les investisseurs autonomes ont effectué plus d'achats ou de ventes au cours d'un mois donné.

Mesure la demande nette en actions, c'est-à-dire si les investisseurs autonomes ont effectué plus d'achats ou de ventes au cours d'un mois donné. Suivre les tendances : Mesure si les investisseurs autonomes ont acheté des titres dans un marché en hausse ou en baisse.

Mesure si les investisseurs autonomes ont acheté des titres dans un marché en hausse ou en baisse. Acheter aux extrêmes : Mesure si les investisseurs autonomes ont acheté au plus haut ou au plus bas du marché.

Mesure si les investisseurs autonomes ont acheté au plus haut ou au plus bas du marché. Miser sur la sécurité : Mesure à quel point les investisseurs autonomes se sont tournés vers des placements plus sûrs et moins risqués.

L'indice Placements directs TD appuie les investissements stratégiques de Placements directs TD pour répondre à la demande accrue de placements en ligne et réaffirmer sa position de plus important service de courtage en ligne au Canada1. Grâce à des outils et des ressources de placement de grande qualité, comme le Centre d'apprentissage Placements directs TD, l'une des bibliothèques de ressources éducatives gratuites les plus imposantes, et AppuiObjectifsMC TD, une appli mobile unique au Canada, Placements directs TD aident les clients à prendre des décisions de placement plus éclairées.

Pour en savoir plus, consultez l'indice Placements directs TD.

L'indice Placements directs TD fournit des données et des observations sur l'activité antérieure des investisseurs autonomes. Il est strictement informatif. Tout renseignement fourni par l'indice ne doit pas être considéré comme une recommandation de placement et ne constitue pas non plus une offre ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente d'un fonds de placement, d'un titre ou d'un autre produit. Les stratégies de placement, de négociation ou de fiscalité devraient être étudiées en fonction des objectifs de chaque investisseur. Les investisseurs ne doivent pas considérer les données historiques comme une indication, une assurance, une estimation ou une prévision de la valeur future ou du rendement futur d'un titre. L'indice ne doit pas être utilisé pour fournir des conseils personnels financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Veuillez consulter votre conseiller juridique, conseiller en placements ou conseiller en fiscalité. L'information fournie par l'indice de Placements directs TD peut changer sans préavis.

Placements directs TD est une division de TD Waterhouse Canada Inc., filiale de La Banque Toronto-Dominion.

AppuiObjectifsMC TD est un service offert par Placements directs TD, une division de TD Waterhouse Canada Inc., filiale de La Banque Toronto-Dominion.

La Banque Toronto-Dominion ou ses filiales ou les personnes ou sociétés de son groupe peuvent détenir des positions sur les titres mentionnés, notamment des options, des contrats à terme et d'autres instruments dérivés, et peuvent, en qualité de mandataire ou pour leur propre compte, acheter ou vendre de tels titres. Elles peuvent aussi effectuer la tenue d'un marché, émettre des titres et participer au placement de tels titres.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2021, l'actif de la TD totalisait 1,7 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

__________________________ 1 Selon les actifs administrés et le volume d'opérations des sociétés de courtage à escompte/en ligne du Canada indiqués par Investor Economics dans le rapport intitulé Online/Discount Brokerage Market Share Report, pour le trimestre terminé le 30 juin 2021.

