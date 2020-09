Avec l'arrivée de l'automne, la FCEI encourage les Canadiens à faire de l'achat local un élément central de leur quotidien

MONTRÉAL, le 3 sept. 2020 /CNW/ - Selon les résultats d'un nouveau sondage publié aujourd'hui par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), la reprise des PME est notamment freinée par la clientèle moins nombreuse qu'à l'habitude et par la baisse soutenue des dépenses de consommation. Cette semaine, le tableau de suivi de la santé des PME indique qu'au Canada :



64 % des PME sont complètement ouvertes (comparativement à 66 % il y a deux semaines);

41 % utilisent leur capacité de main-d'œuvre normale (comparativement à 40 % il y a deux semaines);

Seulement 27 % ont retrouvé leur niveau de ventes habituel (comparativement à 28 % il y a deux semaines).

« L'automne, c'est le retour en classe. On retrouve tous un peu notre routine. Espérons que ce sera également le cas pour les PME et qu'elles pourront voir leurs revenus augmenter. Mais il n'y a pas de recette miracle. Si on souhaite que ces entreprises surmontent cette période difficile, il faut leur offrir notre soutien au quotidien en choisissant l'achat local », explique François Vincent, vice-président Québec à la FCEI.

À l'heure actuelle, la majorité des PME continuent de déclarer des ventes inférieures à la normale. Elles font face à des défis multiples : on parle d'une clientèle moins nombreuse (58 %), de consommateurs qui dépensent moins en moyenne (48 %) et de défis opérationnels conséquents comme ceux occasionnés par les ventes en ligne impossibles ou limitées, par les expéditions compliquées ou par les chaînes d'approvisionnement interrompues (27 %). Les restrictions gouvernementales (20 %) et la difficulté à obtenir toute la main d'œuvre nécessaire (18 %) expliquent aussi pourquoi les revenus sont plus bas qu'habituellement.

Cet automne, la FCEI donnera un élan supplémentaire à sa campagne #JechoisisPME, en proposant chaque semaine des défis à relever jusqu'au Samedi PME qui a lieu en octobre. D'ailleurs, ce week-end, la FCEI encourage tous les consommateurs à utiliser le mot-clic #SoutenirLeLocal pour manifester leur appui sur Twitter à leurs petits commerces locaux préférés. Les consommateurs peuvent aussi démontrer leur soutien en partageant la vidéo mise en ligne sur www.soutenonslachatlocal.ca. Pour chaque utilisation du mot-clic ou chaque partage, la RBC allouera 5 cents à un fonds qui accordera aux PME une subvention pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour soutenir leur reprise.

« Cette semaine, le défi proposé pour aider nos PME préférées est très simple et ne demande qu'un peu de notre temps. Et si vous souhaitez en faire plus, vous pouvez souligner la longue fin de semaine en encourageant un de vos restaurants favoris. Ce sont des actions, comme celle-ci, qui pourront faire une différence pour cette industrie si durement touchée par la pandémie. » conclut M. Vincent.



Méthodologie

Les données présentées ici sont les résultats préliminaires d'un nouveau sondage en ligne de la FCEI, La COVID-19 et votre entreprise (20e édition), auquel 3 752 membres FCEI ont répondu depuis le 27 août 2020. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste ayant un nombre égal de répondants, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,6 %, 19 fois sur 20.



À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos de la campagne #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME est une initiative de la FCEI encourageant l'achat local. Elle promeut entre autres des initiatives visant à soutenir les PME, d'un bout à l'autre du pays, et offre des affiches et d'autres outils pour les épauler dans la reprise de leurs activités. Cette campagne se déroulera jusqu'à la fin de l'année et elle est réalisée avec le soutien de la Banque Scotia, Services aux commerçants Chase, eBay Canada, Intuit Canada et Interac Corp. Pour devenir un contributeur, contactez [email protected].

