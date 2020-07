MONTRÉAL, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec livrera de l'énergie renouvelable à prix avantageux directement au Maine et devancera les paiements dont elle a convenu dans l'entente globale de 258 millions de dollars US visant le projet New England Clean Energy Connect (NECEC), qui a déjà été approuvée.

De l'énergie à prix avantageux pour le Maine

Aux termes d'un nouvel engagement ferme qu'elle a pris envers le Maine, Hydro-Québec fournira à cet État :

500 000 mégawattheures d'hydroélectricité renouvelable, soit un volume suffisant pour alimenter 70 000 foyers ou 10 000 entreprises par année ;

un prix avantageux : Hydro-Québec accordera au Maine une réduction de 4 dollars US le mégawattheure sur les prix de gros de l'électricité pendant vingt ans. Selon les prix prévus à l'horizon 2023 pour le marché du Maine , cette réduction représente des économies de 12 %.

une réduction de US le mégawattheure sur les prix de gros de l'électricité pendant vingt ans. Selon les prix prévus à l'horizon 2023 pour le marché du , cette réduction représente des économies de 12 %. L'énergie ainsi fournie permettra d'éviter quelque 200 000 tonnes d'émissions de CO 2 en Nouvelle-Angleterre, ce qui correspond au retrait des routes de 50 000 voitures chaque année. Ces émissions évitées s'ajoutent à celles du projet NECEC, qui correspondent au retrait annuel de 700 000 voitures.

« Hydro-Québec tient à soutenir le Maine dans ses efforts pour se relever de la pandémie, affirme la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Sophie Brochu. Nous sommes heureux d'y contribuer avec un nouvel engagement qui garantit à l'État des livraisons fiables d'électricité ainsi que des économies considérables. »

Des contributions financières à partir de cet automne

En 2019, Hydro-Québec et son partenaire se sont engagés à fournir au Maine une première série d'avantages d'une valeur totale de 258 millions de dollars US. En vertu des nouvelles modalités dont les parties ont convenu, Hydro-Québec devancera de plus de deux ans les paiements prévus dans l'entente initiale. À compter d'octobre 2020 plutôt que de décembre 2022, elle fera ainsi des versements annuels à l'État qui seront affectés à la réduction des tarifs d'électricité, à l'extension du réseau de télécommunications à large bande, à l'installation de thermopompes, de même qu'au déploiement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Ces paiements devancés totaliseront 50 millions de dollars US sur une période de cinq ans.

Les avantages bonifiés s'ajoutent aux importantes retombées économiques qui découleront de la construction et de l'exploitation de la ligne NECEC, soit notamment :

18 millions de dollars US par année en impôts pour les collectivités hôtes

la création de plus de 1 600 emplois pendant la période de construction

