Avantage Saint-Laurent - Un investissement de 3 M$ pour valoriser et protéger les écosystèmes du fleuve Saint-Laurent

QUÉBEC, le 29 juin 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce un investissement de 3 M$ dans le Fonds d'action Saint-Laurent (FASL) pour les deux prochaines années. Cet investissement découle de la vision maritime du gouvernement du Québec : Avantage Saint-Laurent (ASL).

Cette somme permettra la poursuite et la mise en œuvre de projets de restauration, de conservation et de mise en valeur des milieux naturels du fleuve. Ces projets sont rendus possibles grâce au Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent et au Programme Affluents Maritime, gérés par le FASL.

Rappelons que la vision Avantage Saint-Laurent est articulée autour de trois orientations :

doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;

assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;

offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteur et durable.

« Le Fonds d'action Saint-Laurent est un partenaire ambitieux et engagé dans la concrétisation de notre vision responsable pour l'avenir du Saint-Laurent et de ses affluents. Les projets financés par notre gouvernement sont autant de démonstrations de notre vision maritime : promouvoir le fleuve en qualité de corridor économique performant tout en préservant les écosystèmes et la qualité de vie des communautés riveraines. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le fleuve Saint-Laurent est un des éléments les plus rassembleurs de notre nation. Il est le lien qui nous unit tous et toutes, et représente un bien aussi fort que fragile, aussi sensible que rassembleur. Il faut le protéger et le valoriser, mais sa poésie est de nous offrir lui-même la solution à ses maux. Le fleuve nous unit et c'est justement en nous unissant que nous pourrons le protéger. Le Fonds d'action Saint-Laurent est fier d'agir comme liant entre les différents intervenants concernés par le Saint-Laurent. Les citoyens et citoyennes, les organisations environnementales, l'industrie maritime et le gouvernement du Québec s'allient pour préserver, restaurer et mettre en valeur ce joyau. »

Carl Robitaille, président du Fonds d'action Saint-Laurent

Le Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent (PMB) et le Programme Affluents Maritime (PAM) visent à restaurer les sites naturels dégradés, à préserver les écosystèmes et la biodiversité marine du Saint-Laurent , à mettre en valeur l'accessibilité des zones riveraines portuaires ainsi qu'à acquérir de l'information, à sensibiliser et à mobiliser.





Le gouvernement du Québec a annoncé récemment le financement de cinq initiatives qui contribuent à l'une des trois orientations d'Avantage Saint-Laurent :

une somme de 4,8 M$ est investie dans le projet Mercure, de la Société Terminaux Montréal Gateway (STMG), qui consiste à utiliser les technologies d'intelligence artificielle pour optimiser le stockage et la manutention des conteneurs dans les deux terminaux que l'entreprise exploite dans le port de Montréal;



une somme de 2,7 M$ est remise au Groupe CSL en vue de développer un modèle d'apprentissage profond destiné à maximiser les déplacements de navires;



une somme de 750 000 $ est investie dans le projet supervisé par la Société de développement économique du Saint-Laurent, qui, en collaboration avec CGI, analyse les meilleures pratiques en matière de gestion de données. Le but est de trouver la solution technologique optimale, puis de baliser le partage de résultats entre les différents acteurs du secteur maritime;

une somme de 621 230 $ est investie dans le projet de la firme Xpert Solutions Technologiques et de l'Université du Québec à Rimouski , qui vise à ce que les ports, les armateurs et les exploitants de terminaux du Québec bénéficient d'un système permettant d'estimer avec plus de précision la vitesse des navires et les heures d'arrivée à destination;

une somme de 478 220 $ est remise à l'Administration de pilotage des Laurentides afin de l'appuyer dans la réalisation et la mise en œuvre de la phase 3 de son projet de services de pilotage optimisés.

