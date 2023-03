Avantage Saint-Laurent - Plus de 620 000 $ investis dans le développement d'un système de transport maritime intelligent

QUÉBEC, le 9 mars 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, annoncent une subvention de 621 230 $ à Xpert Solutions Technologiques inc. (XST) pour le développement d'un système de transport maritime intelligent. Cette aide financière découle de la mise en œuvre du corridor économique intelligent d'Avantage Saint-Laurent.

Ce système permettra de produire des données partageables de meilleure qualité sur le transport maritime pour les administrations portuaires, les compagnies maritimes, les armateurs et les opérateurs de terminaux, entre autres. Le projet permettra d'estimer de façon beaucoup plus précise les heures d'arrivée prévues et la vitesse prédictive des navires plusieurs jours avant leur entrée dans un port québécois. Ce système, qui reposera sur des modèles prédictifs d'intelligence artificielle, sera développé en collaboration avec l'Université du Québec à Rimouski.

Ce projet s'inscrit dans la vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent, qui a notamment pour objectif d'établir un corridor économique intelligent pour augmenter la compétitivité de la filière du transport maritime québécois. Les gains économiques seront majeurs puisque l'initiative améliorera la planification des opérations (gestion du personnel, des équipements et des espaces).

Rappelons qu'Avantage Saint-Laurent est articulée autour de trois orientations :

doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;

d'infrastructures portuaires modernes et compétitives; assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;

, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes; offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

Citations

« Notre gouvernement souhaite mettre à profit la position géographique stratégique exceptionnelle du Saint-Laurent et en faire un puissant vecteur de développement économique. Ce projet nous permettra d'améliorer la compétitivité du transport maritime et de réduire l'empreinte environnementale. C'est toute la chaîne d'approvisionnement qui bénéficiera de ce système de transport intelligent. En plus de rendre le Québec plus performant dans ce secteur d'activité, l'initiative met en valeur l'expertise québécoise! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis heureuse que le déploiement de cette plateforme se fasse en collaboration avec le Département des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR. Cette équipe pourra mettre à profit son expertise en prenant en charge le volet de l'intelligence artificielle et le développement d'algorithmes d'apprentissage. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants

Le coût total de ce projet s'élève à plus de 1,2 M$ et la livraison finale est prévue en octobre 2025.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable dispose d'une enveloppe de 24,1 M$ pour financer des projets technologiques au sein de la filière du transport maritime.

Dévoilée en juin 2021, la vision Avantage Saint-Laurent veut faire du fleuve un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental.

Une enveloppe de près de 927 M$ est réservée à sa mise en œuvre.

