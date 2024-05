Avantage Saint-Laurent - Investissement de 932 000 $ pour le développement économique autour du fleuve Saint-Laurent

QUÉBEC, le 3 mai 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce l'octroi de 932 402 $ à Groupe CSL inc. pour le développement d'un outil de planification des voyages de sa flotte de navires. Cet investissement s'inscrit dans le cadre d'Avantage Saint-Laurent, la vision maritime du Québec, qui repose sur l'établissement d'un corridor économique intelligent.

Le corridor économique intelligent vise la mise en place de systèmes et d'outils des technologies de l'information et des communications cohérents et structurants destinés à améliorer la compétitivité du secteur du transport maritime québécois et à en réduire l'empreinte environnementale.

L'outil résultant du projet, le Système de planification intelligent (SPI), s'inscrit dans les efforts de l'industrie maritime pour améliorer l'efficience opérationnelle à toutes les étapes de la chaîne logistique. Il permettra de planifier les voyages de cueillettes et de livraisons des cargos naviguant parmi les différents ports desservis par la flotte du Groupe CSL inc., qui accentuera ainsi son efficacité opérationnelle en augmentant sa compétitivité et sa capacité de transport de marchandises.

L'intégration de l'intelligence artificielle dans le SPI rendra plus efficace la planification de la mise à disposition des navires. Cette méthode permettra de réduire la consommation de carburant et, par le fait même, les émissions de GES dans une proportion allant jusqu'à 200 tonnes par navire annuellement. Le Groupe CSL inc. s'est aussi engagé, dans le cadre de ce projet, à partager le fruit de ses apprentissages avec les autres membres de l'industrie maritime.

« Par l'entremise d'Avantage Saint-Laurent, notre gouvernement souhaite mettre à profit notre magnifique fleuve Saint-Laurent afin d'en faire un puissant levier de développement économique. Investir dans l'ingéniosité de nos entreprises du secteur maritime, comme le Groupe CSL inc., c'est investir à la fois dans la lutte contre les changements climatiques et dans notre économie! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Nous tenons à remercier le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le financement accordé dans le cadre du programme visant à développer un corridor économique intelligent sur le Saint-Laurent. La pérennité et la compétitivité du transport maritime au Québec nous tiennent tous à cœur, et nous savons que les nouvelles technologies vont jouer un rôle de premier plan dans la réalisation de ces objectifs. Grâce à ce soutien financier, nous serons en mesure de développer et de déployer les outils numériques nécessaires pour soutenir la décarbonation, améliorer l'efficacité et renforcer la performance des opérations maritimes sur le fleuve Saint-Laurent. »

Louis Martel, président et chef de la direction du Groupe CSL

Le coût total du projet s'élève à 1 864 805 $.

La vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent, s'articule autour de trois orientations :

Doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;

Assurer, sur le Saint-Laurent , une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;

Offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

Au cours de la réalisation du plan d'action 2020-2025, un montant global de 24,1 M$ est réservé au financement de projets technologiques relevant de la filière du transport maritime.

En mars 2023, le Groupe CSL inc. a également reçu une somme de 2,7 M$ du gouvernement du Québec afin de développer un modèle d'apprentissage profond destiné à maximiser les déplacements de navires.

Avantage Saint-Laurent - La vision maritime du Québec

