Avancée dans le dossier du commerce de l'aluminium - La mobilisation a porté ses fruits

SAGUENAY, QC et MONTRÉAL, le 26 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La mobilisation syndicale, politique et de différents acteurs des régions concernées a porté fruit dans le dossier de l'aluminium. Le Syndicat des Métallos tient à saluer les avancées annoncées ce matin par le gouvernement du Canada et le Bloc québécois dans le dossier de l'aluminium.

« Ce qui pouvait être fait l'a été. On tient à saluer la persévérance du Bloc québécois à exiger une meilleure protection pour l'aluminium d'ici dans l'accord de libre-échange et l'ouverture du gouvernement à trouver une solution constructive », fait valoir le directeur québécois du Syndicat des Métallos, Alain Croteau.

Le gouvernement a annoncé aujourd'hui des démarches pour surveiller les importations d'aluminium et prévenir le dumping sur le marché nord-américain. La vice-première ministre Chrystia Freeland a également assuré que si les importations d'aluminium étranger connaissaient une forte augmentation, le Canada s'efforcerait de faire modifier l'accord avec les États-Unis et le Mexique pour exiger que l'aluminium utilisé pour les pièces automobiles soit bel et bien « fondu et coulé » en Amérique du Nord, suivant les mêmes dispositions que celles prévues pour l'acier.

Les annonces d'aujourd'hui sont une réponse directe à la mobilisation des derniers mois menée par les syndiqués de l'aluminium, les intervenants socioéconomiques de la région du Saguenay ̶ Lac‑Saint-Jean, et la persévérance des élus qui ont porté leurs préoccupations à Ottawa.

« Au début, il n'y a pas grand monde qui croyait qu'on pourrait faire changer une virgule à quoi que ce soit en lien avec l'accord. C'est une grande fierté de savoir qu'on a pu faire bouger les choses, même si l'accord n'est pas modifié en tant que tel. Nous suivrons le dossier de près dans l'avenir pour veiller à ce que l'aluminium d'ici ne fasse pas les frais de l'accord », font valoir le président de la section locale 9700 des Métallos représentant les travailleurs d'ABI, Éric Drolet, et celui du Syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma (Métallos SL 9490), Sylvain Maltais.

Au cours des dernières années, les Métallos sont intervenus à plusieurs reprises pour protéger le secteur québécois de l'aluminium dans les échanges commerciaux avec les États-Unis. « L'intervention des Métallos des deux côtés de la frontière a contribué à faire lever les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium, et surtout à ce que des quotas ne soient pas imposés. Voilà maintenant que la mobilisation syndicale a joué un rôle dans une application plus correcte de l'ACEUM. C'est maintenant au tour des employeurs de procéder aux investissements nécessaires pour améliorer la compétitivité du secteur de l'aluminium québécois », souligne Sylvain Maltais.

Le Syndicat des Métallos invite maintenant les gouvernements, tant à Québec qu'à Ottawa, à tendre l'oreille à des projets d'investissement dans le secteur de l'aluminium. « Au-delà du texte de l'accord, ce sont les nouveaux investissements qui feront la différence pour assurer l'avenir de l'aluminium québécois, un des plus verts dans le monde. Les fréquents reculs de Rio Tinto sur les projets d'investissement font craindre à moyen et long terme pour la pérennité de l'industrie. Les gouvernements ont un rôle de leadership et peuvent donner l'impulsion à des investissements importants », ajoute Alain Croteau.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

