MONTRÉAL, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer que son conseil d'administration a retenu les services de BDO s.r.l. (comptables professionnels agréés) comme auditeur pour la Société, à la suite du désistement de Guimond Lavallée.

Ce changement d'auditeur est principalement dû au fait qu'Auxico est maintenant établie dans plusieurs pays, notamment en Amérique latine, et que Guimond Lavallée n'a plus les ressources nécessaires pour répondre à ses besoins. Si le conseil d'administration remercie Guimond Lavallée pour son travail des dernières années, il est heureux de retenir les services de BDO, une organisation internationale qui a pignon sur rue dans 164 pays et territoires.

Auxico déclare que le rapport de l'auditeur sur les états financiers audités pour l'exercice terminé le 30 septembre 2021 ne comportait aucune réserve. À la connaissance de la Société, aucun « événement à déclarer » (selon la définition qu'en donne le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue) n'existe entre la Société et Guimond Lavallée.

L'avis de changement d'auditeur et les lettres que doivent fournir BDO et Guimond Lavallée ont été déposés dans SEDAR.

Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé » Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

SOURCE Auxico Resources Canada Inc.