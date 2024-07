AUXICO ANNONCE LA DÉMISSION DE RICHARD BOUDREAULT

MONTRÉAL, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») annonce la démission de Richard Boudreault de son conseil d'administration, qui prend effet immédiatement.

Auxico remercie M. Boudreault pour les services rendus au conseil d'administration dans les dernières années et lui souhaite beaucoup de succès dans ses prochains projets.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal dont les actions se négocient sur la Bouse des valeurs canadiennes (CS) sous le symbole AUAG. Ses activités touchent l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de gisements miniers en Colombie et en Bolivie.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé »



Pierre Gauthier Mark Billings Président et chef de la direction, Président du conseil d'administration, Ressources Auxico Canada inc. Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Cellulaire : 514 299-0881 Cellulaire : 514 296-1641

La CSE n'a ni approuvé ni rejeté le contenu du présent communiqué. Ni elle ni son fournisseur de services de réglementation (au sens de ses politiques) n'assument quelque responsabilité que ce soit pour la pertinence ou l'exactitude dudit communiqué.

SOURCE Auxico Resources Canada Inc.