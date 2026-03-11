MONTRÉAL, le 11 mars 2026 /CNW/ - Après trois trimestres, Loto-Québec affiche une fois de plus des résultats en croissance et se dirige toujours vers l'atteinte de son objectif annuel de résultat net. Pour la période allant du 1er avril au 29 décembre 2025, la Société a généré des produits totaux de 2,297 G$, une hausse de 58,9 M$ (+2,6 %) par rapport à la même période en 2024-2025. Son résultat net consolidé se chiffre à 1,139 G$, soit une augmentation de 7,1 M$ (+0,6 %).

Depuis le début de l'exercice, Loto-Québec a fait 88 nouveaux millionnaires. Le montant total qu'elle a remis aux gagnants et gagnantes à la loterie durant cette période s'élève à plus de 1,3 G$.

En misant sur l'amélioration continue de son offre globale de divertissement, Loto-Québec réussit à susciter l'intérêt de la clientèle tout en maintenant des standards élevés de responsabilité sociétale. L'efficacité demeure également au cœur des préoccupations de la Société, ce qui lui permet de maximiser les retombées positives de ses activités à l'échelle du Québec.

« Nos résultats en croissance reflètent une organisation en mouvement, portée par des équipes engagées, qui travaillent à faire évoluer notre offre dans tous nos secteurs. Cette performance résulte d'une progression constante depuis le début de l'exercice », affirme Jean-François Bergeron.

« L'évolution de notre offre se fait en cohérence avec nos principes de commercialisation responsable. Nous avons d'ailleurs déployé diverses initiatives en lien avec la marque Bien jouer pour encourager les pratiques de jeu à moindre risque et rappeler que le hasard fait partie intégrante du jeu. »

« L'achalandage est en hausse dans nos casinos et nos salons de jeux, de même que sur notre site de jeu en ligne. La dépense moyenne dans nos casinos demeure quant à elle stable, autour de 100 $ par visite. Par ailleurs, le temps des fêtes a été particulièrement animé dans nos établissements, ce qui a une fois de plus confirmé qu'ils sont des lieux de rassemblement attrayants, sécuritaires et conviviaux. »

Loteries : 721,0 M$

Casinos et salons de jeux : 976,6 M$

Établissements de jeux : 616,4 M$

FAITS MARQUANTS ET CONTRIBUTIONS SOCIÉTALES DU TRIMESTRE



Le 5 décembre, Loto-Québec a annoncé l'ouverture d'un quatrième salon de jeux, cette fois à Saguenay, sur le site de l'Hôtel Delta et de son centre des congrès. La conférence de presse a réuni plusieurs élus, dont le député de Jonquière et le maire de Saguenay ainsi que plusieurs acteurs économiques et touristiques de la région, témoignant du fort appui local et de la mobilisation entourant ce projet porteur.





Loto-Québec poursuit sa stratégie de concentrer ses appareils de loterie vidéo dans des établissements favorisant la socialisation et respectant des standards de qualité plus élevés (moins de portes, mais de meilleures portes), ce qui a contribué à réduire d'environ 13 % le nombre d'établissements depuis 2023.





Le lot interétablissements de la main crève-cœur a été remporté à deux reprises, faisant un grand nombre de gagnants. En octobre, au Casino de Montréal, il s'élevait à 2 188 545 $, puis, un mois plus tard, au Casino du Lac-Leamy, à 1 427 642 $. Ce lot progressif, partagé entre tous les joueurs présents dans les salons de poker au moment du gain, contribue à l'expérience distinctive qui y est offerte.





Loto-Québec continue de jouer un rôle de premier plan dans le milieu de la commandite d'événements culturels au Québec. La Société jouit d'une belle visibilité alors qu'elle s'est hissée au premier rang des commanditaires au Québec.





Le Fairmont Le Manoir Richelieu a été nommé au palmarès des Clefs MICHELIN en 2025. Cette distinction prestigieuse est accordée aux établissements considérés comme les plus remarquables au monde sur les plans de la qualité du service, du rapport qualité-prix et de la contribution à leur environnement.





Lors du gala de La Gouvernance au Féminin, Loto-Québec a de nouveau reçu la Certification ParitéMD Platine, le plus haut niveau, soulignant ses actions concrètes en faveur de l'égalité des genres en milieu de travail.

Le rapport trimestriel [PDF - 1,6 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

