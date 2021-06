Autre obsession électoraliste caquiste : les coûts des maisons des aînés explosent

QUÉBEC, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Ce matin, le Journal de Montréal nous apprenait que les coûts de construction des maisons des aînés vont coûter une fortune. Rappelons que ces projets de maisons des aînés avaient été promis lors de la dernière campagne électorale de 2018 par le chef caquiste, François Legault. Les coûts étaient initialement estimés à 1 G$ pour la construction de 30 maisons. Depuis, ce coût a évolué à 1,5 G$ pour 46 maisons pour finalement atteindre 2,4 G$. La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et députée de Fabre, Mme Monique Sauvé, s'indigne de ces explosions de coûts pour la construction seulement, d'autant qu'il n'y a aucune garantie qu'il y aura la main-d'œuvre nécessaire pour offrir les services dans ces maisons.

« À près d'un million de dollars par chambre, nous avons ici un autre exemple d'entêtement obsessionnel caquiste sur un engagement électoral qui ne se soucie pas des réels besoins des aînés, qui requièrent également beaucoup de soins à domicile. La CAQ n'a aucun plan clair de main-d'œuvre pour assurer les soins. De plus, on ne sait toujours pas quels aînés y iront : c'est la loterie de Marguerite Blais ! Beaucoup d'argent dépensé, pas plus de services, mais surtout, pas plus de personnes qui bénéficient de cette explosion des coûts. Je suis consternée ! », déclare Monique Sauvé.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-877-4991, [email protected]