Autoroute Robert-Bourassa, en direction sud, à Québec - Ajout d'une deuxième voie de virage à droite exclusive vers le boulevard Hochelaga

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de Québec informent la population qu'une deuxième voie de virage à droite sera aménagée sur l'autoroute 740 (Robert-Bourassa), en direction sud, à l'approche du boulevard Hochelaga, à Québec. Les travaux, notamment le marquage de la chaussée et l'installation d'une nouvelle signalisation, seront effectués les 3 et 4 juin, le soir et la nuit.

Autoroute Robert-Bourassa (A-740) / boulevard Hochelaga, à Québec - Ajout d’une deuxième voie de virage à droite et déplacement de la voie réservée aux autobus (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

La nouvelle configuration fera en sorte que les deux voies de droite à cette intersection seront exclusivement réservées aux automobilistes souhaitant effectuer un virage à droite vers le boulevard Hochelaga. Les usagers désirant poursuivre leur trajet en ligne droite devront utiliser les deux voies de gauche.

Cette mesure permanente vise à faciliter les déplacements et à améliorer la fluidité de la circulation dans ce secteur névralgique. Elle s'inscrit dans un contexte marqué par plusieurs travaux d'envergure à proximité, notamment le déploiement, le 21 mars dernier, du réseau de transition du Réseau de transport de la Capitale (RTC) sur le boulevard Hochelaga.

Par ailleurs, la voie réservée aux autobus actuellement située du côté droit de la chaussée sur l'autoroute Robert-Bourassa en direction sud, entre les boulevards Hochelaga et Laurier, sera déplacée vers le côté gauche.

Le Ministère et la Ville rappellent aux automobilistes l'importance de demeurer attentifs à la nouvelle signalisation en place et d'adapter leur conduite à la configuration des voies, pendant et après les travaux.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724; Service des relations citoyennes et des communications, 418 641-6210, [email protected]