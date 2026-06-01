Travaux de réfection du drainage dans l'échangeur de l'autoroute 640 et de la montée des Pionniers - Fermetures complètes de bretelles du 5 au 8 juin

LAVAL, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des sorties des autoroutes 640 et 40, à Charlemagne et à Terrebonne, seront fermées au cours de la fin de semaine du 5 au 8 juin. Ces entraves sont requises dans le cadre de travaux intensifs, afin de finaliser la réfection du drainage dans l'échangeur de l'autoroute 640 et de la montée des Pionniers, à Terrebonne.

Entrave et gestion de la circulation

Fermeture de la sortie n o 50 (Terrebonne, Montée des Pionniers) de l'autoroute 640, en direction ouest, menant au chemin des Quarante-Arpents, de vendredi, 21 h, à lundi, 5 h. Les usagers de la route sont invités à poursuivre leur route jusqu'à la sortie n o 45 (montée Dumais) pour prendre ensuite le chemin des Quarante-Arpents.

50 (Terrebonne, Montée des Pionniers) de l'autoroute 640, en direction ouest, menant au chemin des Quarante-Arpents, de vendredi, 21 h, à lundi, 5 h. Fermeture de la sortie n o 96 Ouest (A-640 Ouest, Laval, Saint-Eustache) de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), en direction ouest, menant à l'autoroute 640, de vendredi, 21 h, à samedi, 5 h, et de dimanche, 21 h, à lundi, 5 h.

96 Ouest (A-640 Ouest, Laval, Saint-Eustache) de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc), en direction ouest, menant à l'autoroute 640, de vendredi, 21 h, à samedi, 5 h, et de dimanche, 21 h, à lundi, 5 h. Fermeture d'une voie sur deux de l'autoroute 640, en direction ouest, à la hauteur de la montée des Pionniers, de vendredi, 21 h, à samedi, 5 h, et de dimanche, 21 h, à lundi, 5 h.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]