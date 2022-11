Autoroute Félix-Leclerc (A-40), à Repentigny - Un nouveau mur antibruit pour les citoyens de Repentigny

REPENTIGNY, QC, le 28 nov. 2022 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, et le maire de la Ville de Repentigny, M. Nicolas Dufour, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration de ce nouvel aménagement. Les travaux de construction du mur antibruit situé le long de l'autoroute 40 entre les boulevards de La Rochelle et Brien à Repentigny sont terminés.

D'une longueur d'un peu plus de 830 mètres et d'une hauteur de 5,2 mètres, le mur est composé de matériaux qui répondent à des standards élevés en matière d'acoustique, d'esthétisme, d'environnement et de développement durable. Cette initiative réduira le niveau sonore causé par la circulation routière et permettra ainsi d'assurer une plus grande quiétude aux riverains.

Les ministres ont d'ailleurs profité de leur passage dans Lanaudière pour rencontrer le maire de Repentigny, M. Nicolas Dufour, et le maire de Terrebonne, M. Mathieu Traversy, afin de poursuivre les discussions concernant le forum « la mobilité dans l'est, c'est à notre tour », qui a eu lieu en mai dernier. Madame Guilbault a réitéré aux élus municipaux toute l'importance de la mobilité durable et du transport collectif dans le développement économique du Québec.

« Les résidents demandaient un écran acoustique depuis plusieurs années afin d'améliorer leur qualité de vie. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de Repentigny ont donc travaillé en étroite collaboration afin que ce projet important puisse voir le jour. Et aujourd'hui, nous pouvons dire : mission accomplie! Ce nouvel aménagement réduira efficacement le bruit causé par la circulation sur l'autoroute 40, et apportera plus de tranquillité aux citoyens du secteur. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à ce chantier incontournable pour les résidents du secteur. Nous pouvons enfin célébrer la fin des travaux d'aménagement de cet écran acoustique. Les Repentignois pourront pleinement profiter de cette installation qui rend le quartier moins bruyant et, ainsi, plus paisible et agréable. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur et députée de la circonscription de Repentigny

« Enfin, Repentigny bénéficiera d'un écran acoustique aux abords de l'A-40 dont les effets seront profitables pour nos résidents vivant à proximité. Pour notre administration, il était impératif de combattre les nuisances sonores en offrant à sa population une infrastructure durable et verte, qui contribuera pleinement à leur quiétude et qualité de vie. Je remercie d'ailleurs le gouvernement du Québec pour son appui considérable dans la réalisation de cette première phase. »

Nicolas Dufour, maire de la Ville de Repentigny

Ce projet est évalué à un peu plus de 10 M$ et les coûts ont été partagés à parts égales entre le Ministère et la Ville, en conformité avec la Politique sur le bruit routier.

La Ville de Repentigny était responsable de la conception des plans et devis et de la réalisation des travaux.

était responsable de la conception des plans et devis et de la réalisation des travaux. Ce mur antibruit est composé de deux rangées de panneaux, l'une en panneaux de béton et l'autre en panneaux d'acrylique. Les panneaux de béton armé préfabriqué absorbant LEED sont composés essentiellement d'ingrédients non toxiques, sans danger pour l'environnement. Plus de 70 % de leur contenu provient d'éléments recyclés.

Les panneaux de béton sont surplombés par des panneaux d'acrylique colorés et translucides. Les composantes utilisées répondent à des standards élevés en matière d'acoustique, d'esthétisme, d'environnement et de développement durable.

