Autoroute 640 à Saint-Eustache - Des fermetures du 31 octobre au 3 novembre à la hauteur des ponts d'étagement au-dessus de la 25e Avenue

LAVAL, QC , le 27 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population d'entraves routières, durant la fin de semaine du 31 octobre au 3 novembre, en lien avec les travaux de réparation aux ponts d'étagement de l'autoroute 640 situés au-dessus de la 25e Avenue à Saint-Eustache.

À noter que chantier se poursuivra jusqu'à la fin de l'année, avant de prendre une pause durant l'hiver et de reprendre au printemps 2026.

A-640 à Saint-Eustache - Entraves du 31 octobre au 3 novembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Gestion de la circulation

Du 31 octobre, à 22 h, au 3 novembre, à 5 h

Fermeture complète de la 25e Avenue, dans les deux directions.

Du 1er novembre, à 6 h, au 2 novembre, à 22 h 30

Fermeture de la voie de droite de l'autoroute 640, dans les deux directions;

Fermeture partielle de la voie de desserte de l'autoroute 640, en direction ouest.

À noter que la limite de vitesse sera réduite à 80 km/h sur l'autoroute 640, dans la zone de chantier. Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724