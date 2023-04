Autoroute 640, à Deux-Montagnes - Reprise des travaux de construction d'un mur antibruit

LAVAL, QC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la reprise des travaux de construction d'un nouveau mur antibruit en bordure de l'autoroute 640, en direction est, à Deux-Montagnes. Ces travaux, qui sont menés par la Ville de Deux-Montagnes, reprendront le 11 avril prochain et sont prévus pour être complétés d'ici la fin de l'année 2023.

D'une longueur de 793 mètres et d'une hauteur moyenne de 5 mètres, cette nouvelle infrastructure permettra de diminuer le niveau sonore causé par la circulation routière et d'améliorer la qualité de vie des résidents demeurant dans le secteur situé entre les rues Ronsard et Paul-Émile-Barbe. Ce projet est une collaboration entre la Ville et le Ministère, en vertu de la Politique sur le bruit routier.

Gestion de la circulation

Fermeture de l'accotement de droite de l'autoroute 640, en direction est.

En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces interventions pourraient être annulées ou reportées sans préavis. Le Ministère encourage les usagers à planifier leurs déplacements et à consulter le Québec 511 avant de prendre la route.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région des Laurentides.

Le Ministère remercie les usagers de la route de leur patience et de leur collaboration. Pour leur sécurité et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724