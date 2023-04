Autoroute 520 à Montréal (arrondissement de Saint-Laurent) - Reconstruction du pont d'étagement au-dessus de la rue Hickmore

MONTRÉAL, le 4 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable entreprendra la reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 (Côte-de-Liesse) au-dessus de la rue Hickmore à Montréal à compter du 11 avril 2023. Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin de 2024. Une fois les travaux complétés, la rue Hickmore retrouvera de nouveau une voie dans chaque direction sous l'autoroute 520.

Les travaux seront exécutés en deux phases principales. La reconstruction des ponts d'étagement des voies de desserte (chemin de la Côte de Liesse) dans les deux directions sera effectuée dans un premier temps. Les travaux de reconstruction du pont d'étagement des voies rapides seront réalisés par la suite.

D'importantes entraves seront requises pour mener à bien ce chantier, à commencer par la fermeture prolongée de la rue Hickmore, entre les rues Merizzi et Ness, à tous les véhicules et aux piétons dès le début du chantier. Cette fermeture sera nécessaire pour toute la durée des travaux, et en vigueur dès le 11 avril prochain.

Des fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine de l'autoroute 520 ou de ses voies de desserte sont également à prévoir. Les entraves seront précisées par voie de communiqués de presse dès qu'elles seront connues. Les détours, qui s'effectueront via le boulevard Cavendish en direction nord et par la montée de Liesse en direction sud, seront balisés par une signalisation temporaire. À noter que la limite de vitesse sera réduite à 50 km/h dans la zone de travaux.

Mesures d'atténuation :

Dès la fermeture complète de la rue Hickmore, un service gratuit de navettes ou de taxis 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 permettra aux piétons ou aux cyclistes de traverser l'autoroute. Les points d'arrêt des navettes seront situés à l'intersection des rues Hickmore/McArthur et Merizzi au sud et à l'intersection des rues Hickmore/McArthur et Ness au nord.

Le Ministère s'assurera de coordonner les entraves de ce chantier avec les autres chantiers du secteur, notamment sur le réseau autoroutier de la Métropole.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début des travaux pourrait être reporté. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2022-2024 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

