Autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et Senneville - Début des travaux de construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes

MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que la députée de Soulanges, Mme Marilyne Picard, ont rencontré plusieurs élus locaux lors d'une mêlée de presse qui visait à annoncer le début officiel des travaux de reconstruction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes. La vice-première ministre a rappelé que tous les efforts sont déployés pour assurer une mise en service de l'ouvrage à la fin de 2026.

L'obtention des autorisations environnementales du gouvernement fédéral à la fin novembre a marqué un tournant significatif dans ce projet majeur pour la région. Les premières interventions consistent à construire une jetée prenant la forme d'un enrochement dans l'eau, puis à procéder au forage des pieux.

Bien au fait de l'importance d'assurer la pérennité de ce lien stratégique, le gouvernement du Québec met tout en œuvre pour optimiser l'échéancier, en plus d'avoir déjà écourté d'environ 18 mois la planification du projet grâce notamment aux mesures d'exception prévues par la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure.

Mis en service en 1965 et donc âgé de près de 60 ans, le pont de l'Île-aux-Tourtes fait l'objet de travaux de maintien réguliers et de suivis rigoureux afin d'assurer la sécurité des usagers de la route. Depuis le 2 décembre, deux voies sont ouvertes au total sur le pont, une dans chaque direction. Lorsque cela est possible, il est recommandé aux travailleurs et aux employeurs de privilégier le télétravail et les déplacements en transport collectif.

Camions interdits aux heures de pointe sur la voie de droite de l'autoroute 20

Au cours des prochains jours, la voie de droite de l'autoroute 20 (du Souvenir) sera interdite aux véhicules lourds durant les heures de pointe, selon l'horaire suivant :

En direction est de 7 h à 10 h;

En direction ouest de 16 h à 19 h.

Cette mesure temporaire vise à atténuer la congestion dans le secteur, causée par les entraves majeures au pont de l'Île-aux-Tourtes. Les camionneurs sont invités à emprunter l'autoroute 30, où le péage est temporairement levé. La date exacte du début de cette interdiction sera annoncée ultérieurement, et un suivi sera fait afin d'en évaluer la portée.

Citations

« Aujourd'hui, nous faisons un grand pas en débutant les travaux de construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes. Ce nouveau lien sera mieux adapté à la réalité des citoyens de la région et permettra une meilleure fluidité des déplacements. En parallèle, nous mettons tout en place pour assurer la sécurité de l'actuel lien et minimiser les impacts de sa fermeture partielle. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Quelle excellente nouvelle, si attendue dans notre région. Ce nouveau pont est tellement important pour mieux répondre aux besoins de nos citoyens et nos commerces. Je me réjouis que les travaux soient officiellement commencés. Je suis fière que notre gouvernement ait accéléré le début de la construction du nouveau pont sans faire aucun compromis au niveau de la sécurité. C'est toute la région de Vaudreuil-Soulanges qui va en ressortir gagnante ! »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

Faits saillants

Le nouveau pont sera constitué de deux structures distinctes et comprendra trois voies de circulation par direction, une piste polyvalente bidirectionnelle et des accotements larges adaptés à une utilisation par les autobus.

Les travaux de reconstruction du pont seront réalisés au nord de la structure existante. La circulation sera maintenue sur la structure actuelle durant les travaux.

Le coût global du projet de 2,3 G$ inclut le contrat de construction-conception-financement, mais également des honoraires et des coûts pour des activités connexes, comme le déplacement des équipements de services publics.

La fin de l'ensemble des interventions, y compris la déconstruction du pont actuel, est prévue en 2030.

Liens connexes

