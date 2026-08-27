Autoroute 40 entre les boulevards Neuvialle et de l'Ormière, à Québec - L'accotement de droite peut désormais être utilisé par les autobus autorisés

QUÉBEC, le 27 août 2026 /CNW/ -- Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'utilisation de l'accotement de droite de l'autoroute 40, dans les deux directions, entre les boulevards Neuvialle et de l'Ormière, est maintenant permise pour les autobus autorisés. Cette mesure permanente vise à faciliter les déplacements pour les usagers du transport collectif dans ce secteur très achalandé.

Autobus autorisés seulement

Seuls les chauffeurs d'autobus des sociétés de transport autorisées par le Ministère, qui ont suivi la formation requise, peuvent circuler sur l'accotement de droite des secteurs désignés, et ce, en fonction de critères bien précis.

L'utilisation des accotements par les bus (UAB) est permise lors des périodes de congestion, soit lorsque la vitesse de circulation est inférieure à 50km/h (pas seulement aux heures de pointe).

La limite de vitesse maximale autorisée pour les autobus est de 50 km/h. Par ailleurs, les autobus ne peuvent pas circuler à plus de 20 km/h au-dessus de la vitesse pratiquée sur la voie de circulation adjacente.

Les autobus doivent réintégrer les voies de circulation régulières aux approches des bretelles d'entrée et de sortie.

Le covoiturage, les véhicules électriques, les taxis et les sociétés de transport non reconnues ne sont pas autorisés à circuler sur les accotements. Ces derniers conservent aussi leur vocation d'origine. Ils demeurent un lieu sécuritaire en cas de panne et les véhicules d'urgence peuvent continuer de les utiliser au besoin.

L'aménagement de ces UAB était l'une des composantes du projet de reconstruction des ponts d'étagement de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), au-dessus des boulevards Masson et de l'Ormière, ainsi que de la rivière Saint-Charles. Le projet comprenait aussi la réfection de la portion d'autoroute en chaussée de béton entre ces deux ponts, le remplacement de l'éclairage et des réparations mineures sur la structure située sur le boulevard Neuvialle, au-dessus de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40). Cet important chantier, entamé en juillet 2023, se terminera au mois de septembre.

Liens connexes

Travaux majeurs de réfection et reconstruction des ponts et de la chaussée de l'autoroute 40, entre l'autoroute Henri-IV (A-73) et le boulevard Neuvialle

Règles de circulation sur les accotements pour les autobus autorisés

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

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