Autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie - Les travaux se poursuivent sous la chaussée en direction est

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce que les travaux visant à remplacer le ponceau sous la chaussée de l'autoroute 40, entre le chemin de Joliette, à Lanoraie, et la route 158, à Berthierville, progressent bien et entrent dans leur dernière phase.

La première étape du chantier, soit le remplacement du ponceau sous la chaussée en direction ouest, est terminée. Le changement de phase pour l'installation du nouveau ponceau en direction est peut ainsi débuter.

Les travaux auront lieu en continu, du 4 au 14 septembre, entre 7 h et 19 h.

La circulation sera maintenue sur une seule voie par direction sur la chaussée en direction ouest, et la limite de vitesse abaissée variera entre 50 et 80 km/h. Par ailleurs, la sortie en direction est vers le rang Sainte-Philomène sera fermée. En revanche, la bretelle d'entrée sur l'autoroute 40 en direction ouest, en provenance du rang Sainte-Philomène, sera rouverte.

Des épisodes de congestion sont à prévoir aux approches du chantier. Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le Ministère recommande de privilégier l'autoroute 20.

Le Ministère tient à remercier les usagers de la route pour leur coopération des derniers jours, et rappelle qu'il déploie tous les efforts nécessaires afin de rétablir pleinement la circulation sur l'autoroute 40 dans les meilleurs délais.

Les travaux pourraient être prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724