Autoroute 20/route 132 à Saint-Lambert - interventions à la hauteur de l'avenue Notre-Dame

LONGUEUIL, QC, le 2 août 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux de réparation de la structure de l'avenue Notre-Dame et de ses murs de soutènement, situés sous l'autoroute 20/route 132, à Saint-Lambert, débuteront le 7 août et se termineront vers la fin janvier 2024. De jour, les voies de circulation de l'autoroute 20 seront généralement maintenues et une voie de circulation par direction sera aussi disponible sur l'avenue Notre-Dame. Toutefois, des fermetures de nuit sont à prévoir.

Gestion de la circulation

Autoroute 20/Route 132

Fermetures occasionnelles de nuit de deux voies de circulation sur trois, dans chaque direction (dès 22 h).

Fermetures complètes occasionnelles de nuit, dans les deux directions (dès 22 h).

Le détour passera par les bretelles de sortie et d'entrée n o 79 ( avenue Notre-Dame ) qui longent l'autoroute.

79 ( ) qui longent l'autoroute. La vitesse sera abaissée à 80 km/h sur l'autoroute, dans les deux directions, à la hauteur de l'avenue Notre-Dame durant toute la période du chantier.

durant toute la période du chantier. Des fermetures occasionnelles de nuit de bretelles sont à prévoir entre l'autoroute 20/route 132 et l'avenue Notre-Dame (dès 21 h 30)

Avenue Notre-Dame

Fermetures complètes occasionnelles de nuit de l'avenue Notre-Dame , entre la rue Riverside et la bretelle qui mène à l'autoroute 20/route 132 en direction ouest (dès 22 h).

À l'attention des cyclistes

La piste cyclable de l'avenue Notre-Dame restera ouverte le jour, mais fermera occasionnellement de nuit (dès 21 h 30h).

restera ouverte le jour, mais fermera occasionnellement de nuit (dès 21 h 30h). Le détour passera par la rue Riverside , le chemin Tiffin, le boulevard Deslauriers et la rue de Normandie.

À l'attention des camionneurs

Les camions hors dimensions et les semi-remorques ne pourront pas tourner à gauche sur l'avenue Notre-Dame à partir de la bretelle de sortie n o 79 ( avenue Notre-Dame ) de l'autoroute 20 en direction ouest.

à partir de la bretelle de sortie n 79 ( ) de l'autoroute 20 en direction ouest. Le détour pour camions passera par la sortie n o 76 ( boulevard Simard ).

76 ( ). Le dégagement vertical sous la structure sera abaissé à 4,0 m (au lieu de 4,3 m ).

La démolition de certains éléments de la structure pourrait occasionner du bruit pendant des périodes de quelques jours/nuits à la fois. Des mesures d'atténuation seront mises en place pour limiter les nuisances sonores pour les citoyens demeurant à proximité du chantier.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

