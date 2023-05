Autoroute 20 entre Sainte-Julie et Beloeil - Aménagement d'une voie réservée

LONGUEUIL, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que l'aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20, en direction est (autoroute Jean-Lesage), entre Sainte-Julie et Beloeil, débutera sous peu. Pour limiter les répercussions de ce chantier, les entraves se feront principalement le soir et la nuit. Les travaux débuteront le 17 mai et se poursuivront jusqu'en 2027. Le chantier fera relâche l'hiver.

Gestion de la circulation

Du 17 mai à la mi-juillet, le soir et la nuit

Autoroute 20, entre l'autoroute 30 à Sainte-Julie et Grande Allée à Mont-Saint-Hilaire

Fermetures occasionnelles d'une direction à la fois avec une circulation à contresens sur la chaussée opposée.

Fermetures complètes occasionnelles en direction est ou ouest à la hauteur de la sortie n o 98 ( Autoroute 30 / Autoroute 10 ).

98 ( ). Détour par la voie de service.

Fermetures complètes occasionnelles en direction est à la hauteur de la sortie n o 102 ( Sainte-Julie / Saint-Amable / Saint-Bruno -de-Montarville )

102 ( ) Détour balisé par les rues municipales jusqu'à l'entrée suivante vers l'autoroute.

Fermetures complètes occasionnelles en direction ouest à la hauteur de la sortie n o 105 ( McMasterville / Saint-Basile-le-Grand / Saint-Amable )

105 ( ) Détour balisé par les rues municipales jusqu'à l'entrée suivante vers l'autoroute.

Outre l'aménagement d'une voie réservée, le projet prévoit l'asphaltage de la chaussée en direction est, le réaménagement de bretelles et le remplacement de luminaires sur le pont Arthur-Branchaud. La voie réservée sera graduellement mise en service d'ici 2025.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Pour toute question ou tout commentaire, communiquez avec nous à l'adresse transports.gouv.qc.ca/nous-joindre, ou en composant le 511.

