Autoroute 15 (des Laurentides), entre les autoroutes 640 et 50 - Début des travaux visant à la construction d'une voie réservée le 6 juin 2023

LAVAL, QC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route et ses partenaires du début des travaux de construction d'une nouvelle voie à gauche, sur l'autoroute 15 (des Laurentides) entre les autoroutes 640 et 50, qui sera réservée au transport collectif, au covoiturage et aux services d'urgence. Ces travaux débuteront le 6 juin 2023 et s'échelonneront sur une période de trois ans. Ils permettront à terme d'optimiser la mobilité dans la région métropolitaine, de favoriser le transport collectif, d'améliorer la sécurité et d'ainsi alléger la circulation en période de fort achalandage entre Boisbriand et Mirabel.

En raison de la nature des travaux, des fermetures complètes et partielles de l'autoroute 15 en direction nord seront nécessaires tout au long du chantier.

Gestion de la circulation

Du 6 au 12 juin

Fermeture de nuit seulement de deux voies sur quatre de l'autoroute 15 (des Laurentides) dans les deux directions, pour la mobilisation du chantier.

Du 12 juin à la fin de l'automne 2023

Fermeture des accotements gauches de l'autoroute 15 (des Laurentides) dans les deux directions, entre la sortie no28 ( Blainville /Boul. Michèle-Bohec/ Mirabel /Ch. Notre-Dame ) et la sortie no35 (A-50/R-117/ Lachute / Gatineau )

Des détails sur les détours, lorsque requis, seront communiqués ultérieurement.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés ou prolongés.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram .

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724