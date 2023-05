Autopartage - 90 stations-zones verront le jour dans 10 arrondissements

MONTRÉAL, le 12 mai 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec Communauto, est heureuse d'accélérer le déploiement de l'offre d'autopartage et annonce la mise en place d'un projet pilote visant la création de 90 stations-zones qui permettront de mieux répondre au besoin des usagers de Communauto.

Avec l'instauration de ces stations-zones, certains véhicules d'autopartage en station (avec réservation) n'auront plus d'espace de stationnement fixe, mais plutôt une zone d'appartenance, dans laquelle ils pourront être laissés dans n'importe quel espace de stationnement réglementaire, y compris les espaces de stationnement sur rue réservés aux résidents (avec vignette).

La création des stations-zone permettra à Communauto de déployer rapidement davantage de nouveaux véhicules en station durant la période estivale dans les secteurs où la demande pour des véhicules sur réservation est la plus forte. Ceci permettra de mieux équilibrer l'offre de véhicules disponible avec ou sans réservation.

Dans un premier temps, 21 stations-zones seront déployées dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal (s'ajoutant aux deux stations-zones déjà en place), 11 dans Rosemont-La Petite-Patrie et 7 dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le projet sera ensuite étendu à d'autres arrondissements, tels qu'Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Le Sud-Ouest, Outremont, Verdun, Ville-Marie et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, pour atteindre quelque 90 stations-zones.

« La Ville de Montréal est heureuse d'être un acteur de premier plan en matière de développement de l'autopartage et de faciliter l'accès à ce type de mobilité pour les Montréalaises et les Montréalais. L'autopartage est un maillon essentiel dans l'offre de mobilité, dans une optique de réduire l'usage de l'auto solo, et il s'inscrit parfaitement dans notre volonté de diversifier les options de mobilité, de décongestionner la ville et de décarboner les transports. Grâce au soutien de la Ville de Montréal, Communauto pourra déployer le projet pilote de stations-zones et mettre en circulation de nouveaux véhicules, ce qui offrira une réponse à la hauteur des attentes et des besoins grandissants des usagers », a déclaré Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Au nom de nos abonnés, qui ont souffert l'été dernier, d'un déséquilibre entre l'offre FLEX et l'offre de véhicules qu'il était possible de réserver à l'avance, nous sommes extrêmement reconnaissant que la Ville de Montréal ait su innover pour nous permettre de mieux nous ajuster à la demande cette année », a déclaré Benoît Robert, président-directeur général de Communauto.

Le projet pilote se terminera le 30 novembre 2023 et un suivi sera assuré par la Ville de Montréal et l'Agence de mobilité durable, en collaboration avec Communauto.

