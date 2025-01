Autonomie alimentaire et vitalité économique des régions - 1,5 M$ pour le développement du secteur bioalimentaire des Laurentides

QUÉBEC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme un appui financier de 1 540 000 $ pour le développement du secteur agricole et agroalimentaire des Laurentides. Cette somme couvre la période 2022-2026 et vise à financer des projets dans le secteur bioalimentaire qui répondent directement aux priorités de la région et qui contribueront à son dynamisme économique.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, ainsi que la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) accorde une aide de 850 000 $. De leur côté, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) octroient respectivement 450 000 $ et 120 000 $. De plus, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides contribuent à la hauteur de 75 000 $ et de 45 000 $.

L'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire des Laurentides 2022-2025 est prolongée jusqu'au 31 mars 2026.

Globalement, 1 750 000 $ sont injectés dans l'économie de la région grâce à la contribution du gouvernement du Québec et des partenaires régionaux que sont les municipalités régionales de comté (MRC) de la région, la Ville de Mirabel et la Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides.

Citations

« L'entente sectorielle des Laurentides est un levier important pour le développement du secteur bioalimentaire. Je suis heureux de cet appui financier qui permet de soutenir des projets favorisant non seulement la vitalité économique de la région, mais aussi une plus grande autonomie alimentaire, au bénéfice de tous les Québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Pour assurer la prospérité de nos régions, comme celle des Laurentides, on doit faire progresser le secteur bioalimentaire de façon innovante et durable. Cette entente sectorielle s'inscrit parfaitement dans cette vision et permettra de réaliser des initiatives contribuant à répondre aux défis de ce secteur d'importance pour notre économie. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le renouvellement de cette entente permettra aux partenaires de la région des Laurentides de poursuivre leur travail pour le développement du potentiel du secteur bioalimentaire. Leurs efforts et leur collaboration contribuent grandement à la vitalité de la région et je les en remercie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La concertation des acteurs du marché du travail favorise le déploiement de projets novateurs et structurants en agroalimentaire. Ça permet notamment le rapprochement entre les employeurs et les travailleurs ou encore le développement de nouvelles compétences. Cette entente témoigne de nos efforts de concertation en matière d'emploi. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Les différents partenaires mettent à profit leur innovation et leur engagement autour de projets structurants. Ces derniers sont essentiels à la prospérité de notre région et engendrent des retombées qui profitent à toute la population. Je salue cette initiative qui aidera à stimuler le secteur bioalimentaire et à développer notre économie. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides agit à titre de fiduciaire et de mandataire de l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire des Laurentides 2022-2025.

des préfets et des élus de la région des Laurentides agit à titre de fiduciaire et de mandataire de l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire des Laurentides 2022-2025. Prolongée jusqu'au 31 mars 2026, l'Entente est constituée de contributions financières gouvernementales et de contribution d'acteurs du milieu. L'enveloppe totale de 1 750 000 $, incluant les sommes initiales, se détaille ainsi : MAPAQ : 850 000 $ MEIE : 450 000 $ MAMH : 120 000 $ provenant du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité MESS : 75 000 $ CISSS des Laurentides : 45 000 $ L'ensemble des MRC de la région et la Ville de Mirabel : 180 000 $ Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentides : 30 000 $



