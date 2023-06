Autobus scolaires en Mauricie - Sogesco va perturber la rentrée scolaire par avarice

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 16 juin 2023 /CNW/ - Les chauffeuses et chauffeurs d'Autobus de l'Énergie, propriété du groupe Sogesco, sont sans contrat de travail depuis juillet 2021. L'employeur a pourtant reçu des fonds du gouvernement afin de bonifier leurs conditions de travail et ainsi mettre fin à la pénurie de personnel. Sogesco, qui appartient aux frères Dave et André Girardin, préfère garder l'argent et risque ainsi de compromettre la reprise du service à la rentrée scolaire cet automne.

Après près de deux ans de négociation et devant l'intransigeance de l'employeur, Sogesco de Shawinigan, les travailleuses et travailleurs n'ont eu d'autre choix que d'exercer leur dernier recours, la grève générale illimitée.

« Plusieurs séances de conciliation n'ont pas suffi pour faire avancer la négociation. Non seulement l'employeur ne respecte pas la convention collective en refusant de verser aux salarié-es l'indexation à l'IPC, mais il propose un recul quant à la clause d'indexation », explique Michel Paquin, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire de l'Énergie-CSN.

Il faut savoir que ces montants provenant de fonds publics sont directement versés à l'employeur par le centre de services scolaire. Ainsi, Sogesco refuse de rendre leur dû aux chauffeuses et aux chauffeurs, qui sont pourtant à coût nul pour l'entreprise.

« Au début de l'année scolaire 2023-2024, l'employeur aura obtenu une bonification d'environ 24 % de la valeur de ses contrats du centre de services scolaire par rapport à l'année scolaire 2021-2022, alors qu'il offre seulement 10 % d'augmentation salariale à ses employé-es pour la même période. C'est de l'avarice pure et simple », souligne Josée Dubé, présidente du secteur transport scolaire de la FEESP-CSN. « Sogesco considère étrangement nos demandes comme démesurées. Sogesco ne peut pas payer moins que tout le secteur et espérer régler son problème de pénurie de main-d'œuvre, c'est pourtant facile à comprendre », s'insurge José Dubé.

Que fait le ministère de l'Éducation ?

Pendant ce temps, le Centre de service scolaire de l'Énergie joue involontairement le jeu de Sogesco. « Le ministère de l'Éducation a le pouvoir d'intervenir afin de corriger la situation via le Centre de service scolaire de manière à prévenir l'accaparement des ressources dédiées par des propriétaires avares », affirme Pascal Bastarache, président du Conseil central du Cœur du Québec-CSN.

« La mission première de l'entreprise n'est-elle pas d'offrir du transport aux enfants ? Il faudrait que Sogesco se rappelle qu'il existe pour rendre service aux enfants et à leurs parents », conclut Pascal Bastarache.

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire de l'Énergie-CSN rassemble 15 membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN. Celle-ci regroupe 65 syndicats comptant 3 000 membres dans le transport scolaire.

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Cœur du Québec-CSN regroupe quelque 16 300 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 130 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

